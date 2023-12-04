وزير الإنتاج الحربى: القوات المسلحة تصنع المدرعات ولا نحتاج للاستيراد

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة تصنع مدرعات عسكرية في مصر، لافتًا إلى أنه تم إيقاف الاستيراد من الخارج.

وأضاف صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدم الاستيراد وفر بشكل كبير في الدولار، إضافة إلى توفير الاحتياجات بشكل أسرع.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم تصنيع سيارات مدرعة من خامة "الصلب المدرع"، حيث تم عرضها اليوم في معرض إيديكس 2023 للصناعات العسكرية والحربية.

ونوه وزير الإنتاج الحربي إلى أنه منذ عام تم العمل على إنشاء أول راجمة صواريخ، كما أن المركبة القتالية سيناء 200 التي عرضت في إيديكس اليوم متطورة ومحدثة على أعلى مستوى.