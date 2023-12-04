الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"العربية للتصنيع": الرئيس السيسى يحثنا دائمًا على زيادة القدرة التصنيعية فى المجال العسكرى

اللواء مختار عبد
اللواء مختار عبد اللطيف

قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض (إيديكس 2023) مشاركة فعالة بصورة كبيرة خاصة في هذا التوقيت الحالي الحرج.

 الهيئة العربية للتصنيع

وأكد عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي يحث الهيئة دائمًا على ضرورة امتلاك وزيادة القدرة التصنيعية في المجال العسكري.

أضاف مشاركة الهيئة في معرض (إيديكس 2023) بمثابة شهادة في حق الدولة المصرية، حيث أصبحت مصر بلد الأمن والأمان بصورة كبيرة.

وتابع "الهيئة العربية للتصنيع قامت بعرض الكثير من المعدات العسكرية التكنولوجية الحديثة، وهذه المعدات الحديثة تم تصنيعها بأيادي مصرية خالصة".

واستطرد: "الدولة المصرية بها قطاع من المهندسين والمهندسات الذين يعملون على نقل الأفكار التكنولوجية الحديثة وترجمتها من خلال التصنيع الفعلي داخل الهيئة العربية للتصنيع".

 التصدير للخارج

أشار إلى أن الهيئة تقوم بتصدير منتجات عسكرية إلى الدول العربية والإفريقية مثل عربات (قادر) التي تستخدمها قوات حفظ السلام.

مختار عبد اللطيف رئيس اللهيئة العربية للتصنيع الحياة اليوم الحياة معرض إيديكس

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