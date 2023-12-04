سموحة يسقط فاركو بهدفين في مسابقة دوري نايل

حول سموحة تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره فاركو، في افتتاحية الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، التي أقيمت بينهما على ستاد الإسكندرية.

افتتح التسجيل لفاركو وليد فرج في الدقيقة الـ45+ 3، من عرضية رزقي حمرون لزميله يمين منطقة الجزاء، فسدد كرة ارضية سكنت منتصف المرمى.

وبعد هجوم مكثف نجح فادي فريد في إدراك التعادل لسموحة، في الدقيقة الـ53، مستغلا خطا للحارس محمد سعيد شيكا، الذي فشل في إبعاد عرضية لحسن دحدوح.

وفي الدقيقة لـ59، يضيف فادي فريد، ثاني أهدف سموحة والثاني له بصفة شخصية، بعد عرضية إسلام جابر يمين منطقة الجزاء قابلها المهاجم داخل المرمى.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده لـ12 دفعته للتقدم إلى المركز السابع بجدول ترتيب دوري نايل، أما فاركو يظل كما هو عند 5 نقاط، في المركز الرابع عشر، ويصبح مصير مديره الفني خالد جلال، على كف عفريت في ظل استمرار نزيف النقاط المتواصل.