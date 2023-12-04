الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسام حسن فى الهجوم.. تشكيل سموحة لمواجهة فاركو فى دورى نايل

أحمد سامي
أحمد سامي

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فاركو في مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سموحة وفاركو بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويواجه سموحة نظيره فاركو، في السابعة مساءً على استاد الإسكندرية، في افتتاحية الجولة الثامنة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وشهد تشكيل الموج الأزرق الأساسي تغييرين عن المواجهة الماضية ضد الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بدخول محمد مغربي وحمدي علاء بدلًا من أحمد حكم وعمرو قلاوة.

تشكيل سموحة لمواجهة فاركو بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: طارق علاء - محمد مصطفى – محمد مغربي – محمود وحيد.

خط الوسط: دوكو دودو – حمدي علاء –حسين فيصل.

خط الهجوم: إسلام جابر – حسام حسن – أحمد خالد.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وفاركو بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة سموحة وفاركو، في افتتاحية الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة سموحة وفاركو في دريربي الإسكندرية، تقديم استديو تحليلي عبر شبكة قناة أون تايم 1، يقدمه الإعلامي فتح الله زيدان، حيث يستضيف الكابتن سامي الشيشيني وعمرو الدسوقي، بينما يتولى مهمة التعليق محمد الغياتي، والمراسل صلاح عقدة.

طاقم تحكيم مباراة سموحة وفاركو بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة سموحة وفاركو، في افتتاحية الجولة الثامنة بدوري نايل، طاقم مكون من وليد عبدالرازق حكمًا للساحة، ويعاونه مصطفى حسن حكم مساعد أول، ومحمد مجدي سليمان حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد ناصر حكمًا رابعًا، ومصطفى عثمان حكم فيديو، وهاني عبدالفتاح مساعد حكم فيديو.

ويحتل سموحة المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فاركو المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط.

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