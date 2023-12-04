الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ناصر عثمان: الحضور الحاشد لمؤتمرات دعم الرئيس يعكس الظهير الشعبي القوي خلف قيادتهم السياسية

مؤتمرات دعم الرئيس
مؤتمرات دعم الرئيس السيسي

قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها حزب مستقبل وطن بجميع محافظات مصر وربوعها، شهدت إقبالًا جماهيريًا حاشدًا، أثنى عليه بدوره، متابعا: إن هذا يثبت بلا شك الدعم الجماهيري والظهير الشعبي الواضح للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن كافة الشرائح المجتمعية تحرص على حضور المؤتمرات الداعمة للرئيس السيسي، وذلك يأتي حرصًا من كل المصريين على دعم دولتهم وقيادتهم السياسية في فترة بالغة الأهمية للدولة المصرية، وسط التحديات والمؤامرات التي تُحاك ضد الوطن داخليًا وخارجيًا.

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وأشار النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن شعب كهذا يقف كالجبل داعمًا لدولته لا تخشى على مستقبله، لأنه بالقطع شعب يمتلك من الوعي الكافي ما يعزز تقديرات الموقف واللحظات الصعبة التي تحتاج إلى مساندة قوية وهو ما نراه الآن، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن وبصفته ظهيرًا سياسيًا للدولة المصرية والقيادة السياسية، سيظل قطعًا يستمر في حملاته التوعوية ومؤتمراته الجماهيرية حتى حلول وقت الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كافة المصريين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف دولته، وأن نظهر بمظهر حضاري يليق بدولتنا المصرية العريقة بالحضور الحاشد في أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية، مثنيًا على موقف المصريين بالخارج وحضورهم الحاشد في كافة عواصم ومدن العالم، رغم الظروف الجوية القاسية في عدد من البلدان، إلا أنهم تحدوا تلك العقبات سبيلًا لحضور الانتخابات.

 

الدكتور ناصر عثمان اللجنة الدستورية مجلس النواب المؤتمرات الجماهيرية مستقبل وطن محافظات مصر

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