واشنطن: من السابق لأوانه تقييم استجابة إسرائيل للدعوات الأمريكية لحماية المدنيين

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، بأنه من السابق لأوانه تقييم ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للدعوات الأمريكية لحماية المدنيين خلال غاراتها الجوية على غزة، وفقا لرويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن عمليات الإخلاء المستهدفة التي تقوم بها إسرائيل وسط الغارات الجوية تعد تحسنا مقارنة بالمحاولات السابقة لإخلاء مدينة بأكملها أثناء القصف، لكن النازحين الفلسطينيين قالوا إن المسئولين الإسرائيليين يحاولون إجلاءهم إلى أماكن تتعرض لإطلاق النار حاليا.

وأدت الغارات الجوية في المناطق الجنوبية من قطاع غزة إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، حسب وسائل إعلام ميدانية.

واستشهد ما لا يقل عن 15,000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر، حسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.