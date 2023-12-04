الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 300 فلسطينى فى غزة جراء استهداف القطاع منذ انتهاء الهدنة

غزة
غزة

أعلن مكتب الأمم المحدة لـ تنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الإثنين، استشهاد ما لا يقل عن 300 شخص في غزة، مع استمرار الهجمات الجوية الإسرائيلية في استهداف القطاع منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في 1 ديسمبر. 

وأفادت وكالة الأمم المتحدة الإنسانية أيضًا بأن وصول المساعدات قد تم منعه تمامًا في شمال غزة، وأن الغارات الجوية الإسرائيلية تصاعدت في المناطق الجنوبية من غزة.

توغل الدبابات لجيش الاحتلال في جنوب غزة 

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في السياق ذاته، توغلت عشرات الدبابات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في جنوب قطاع غزة بالقرب من خان يونس، حسبما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس، كما شوهدت ناقلات جند مدرعة وجرافات. 

 

إسرائيل استمرار الهجمات مقتل الامم المتحدة غزة

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