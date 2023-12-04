استشهاد 300 فلسطينى فى غزة جراء استهداف القطاع منذ انتهاء الهدنة

أعلن مكتب الأمم المحدة لـ تنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الإثنين، استشهاد ما لا يقل عن 300 شخص في غزة، مع استمرار الهجمات الجوية الإسرائيلية في استهداف القطاع منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في 1 ديسمبر.

وأفادت وكالة الأمم المتحدة الإنسانية أيضًا بأن وصول المساعدات قد تم منعه تمامًا في شمال غزة، وأن الغارات الجوية الإسرائيلية تصاعدت في المناطق الجنوبية من غزة.

توغل الدبابات لجيش الاحتلال في جنوب غزة

في السياق ذاته، توغلت عشرات الدبابات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في جنوب قطاع غزة بالقرب من خان يونس، حسبما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس، كما شوهدت ناقلات جند مدرعة وجرافات.