رئيس أساقفة سبسطية: العدوان على غزة عرىَ المتغنين بحقوق الإنسان

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن أهلنا في قطاع غزة يمرون بأوقات عصيبة فهم يتعرضون للقصف المكثف والممنهج في إطار سياسة هادفة للتنكيل بشعبنا هناك والذي يدفع فاتورة هذه الحرب الهمجية.

وأضاف حنا متسائلًا: “أين هي منظومة حقوق الإنسان مما يحدث حاليا في غزة فهؤلاء الذين يقتلون هناك هم بشر يجب أن يتم الدفاع عنهم والعمل على وقف العدوان الذين يتعرضون له .. من واجبنا جميعا أن نكون مع غزة في محنتها فهذا واجب إنساني وأخلاقي ووطني ولن نقبل أية ضغوطات هدفها التخلي عن مبادئنا ومواقفنا الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير”.

وتابع: نرفض أن يملي علينا أحد مواقف لا تنسجم وقيمنا الإيمانية والروحية والأخلاقية فنحن لسنا في جيب أحد ولا نسمح بأن يوجهنا أحد وفق أجنداته وأهوائه ومصالحه.. انطلاقا من قيمنا الإيمانية والأخلاقية بالدرجة الأولى نحن نطالب بأن تتوقف هذه الحرب فما ذنب المدنيين لكي يدفعوا فاتورتها ولكي يُقتلوا بهذه الطريقة الهمجية.