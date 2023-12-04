الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد غيابيا لمتهم استدرج طالبة وهتك عرضها في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم " ن.ا.م" بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بخطف طالبة والتحاليل عليها وهتك عرض اثر وجود علاقة عاطفية بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

بلاغ بخطف طالبة

وترجع أحداث القضية رقم 16003 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل اول يفيد ببلاغ بقيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل، بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أنه على أثر علاقة عاطفية بين المتهم " ن.ا.م" 18 سنة وبين المجني عليها " ر.ن.غ" طالبة، وبتاريخ الواقعة، استدرجها المتهم الي محل سكنه بعد أن أوهمها بتواجد والدته، وعند وصولها لم تجد والدته، فقام المتهم بالتعدي عليها بالقوة، فابلغت والدتها التي قررت تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

علاقة عاطفية المؤبد غيابيا هتك عرض طالبة جنايات الإسكندرية

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