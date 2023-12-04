الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: مصر كانت الداعم الأول للقضية الفلسطينية (فيديو)

مواطن
مواطن

في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم القضية الفلسطينية وما يتعرض له أشقاؤنا من عدوان إسرائيلي غاشم، أعلن قطاع كبير من المصريين عن دعمهم للموقف الوطني لمصر ودورها الرائد في حل هذه الأزمة الراهنة.

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وقال "محمد" أحد المواطنين إن مصر كانت دائمًا الداعم الأول للقضية الفلسطينية منذ حرب 48 حيث قامت بتوفير الغذاء والمُعدات للأهالي في فلسطين.

وذكر أنه منذ إعلان الحرب على عزة في 7 أكتوبر الماضي ومصر تدعمها، حيث قامت بفتح مطار العريش لأستقبال المساعدات الإنسانية من دول العالم ومن ثم تقوم بتوصيلها للأهالي داخل القطاع.

وأضاف أن الشعب المصري بأكمله يدعم ويؤيد ويثق في قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية، ويرفض فكرة التهجير التى لها أضرار كثيرة على الأمن القومي المصري. 

 

 

 

الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية عدوان إسرائيلي السيسي

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