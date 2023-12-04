متوفر رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي 2023 2024

ننشر لكم رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي 2023 2024، حيث تفصلنا أيام قليلة علي موعد بدء الانتخابات الرئاسة المصرية 2024، لذا يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن رابط وخطوات الاستعلام عن المقر الانتخابي وكيفية تغييره.

وفى السطور التالية، نستعرض لكم رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي 2023 2024.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن 3 أيام لتصويت المصريين في انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، كما حددت يوم 13 ديسمبر إنهاء عملية الفرز وثم إرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية التصويت.

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي 2023 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين في مختلف محافظات مصر الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": على المواطن/ة تسجيل الدخول علي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي:

https://www.elections.eg/home.

الخطوة الثانية "2": على المواطن/ة الضغط علي «موقفك الانتخابي».

الخطوة الثالثة "3": على المواطن/ة ادخال الرقم القومي.

الخطوة الرابعة "4": على المواطن/ة الضغط على استعلم.

الخطوة الخامسة "5": يظهر أمام المواطن/ة الموقف الانتخابى ومكان اللجنة الانتخابية.

كيفية تغيير اللجنة الانتخابية 2024

وفي هذا الإطار، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة تغيير اللجان الانتخابية، ولكن بشرط أن يكون التغير في نفس نطاق الموطن الانتخابي، وذلك عن طريق عمل الخطوات التالية:

خطوة أولي: على المواطن الدخول علي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من الرابط الأسبق.

خطوة ثانية: على المواطن تحديد أيقونة «الطلبات».

خطوة ثالثة: على المواطن الضغط على زر «طلب تغير المركز الانتخابي».

خطوة رابعة: على المواطن ادخال الرقم القومي.

خطوة خامسة: على المواطن الضغط ابدأ الطلب.

خطوة سادسة: على المواطن كتابة البيانات في الخانات المحددة بدقة.

خطوة سابعة: على المواطن اختيار ثلاثة لجان انتخابية تراها الأقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي.

خطوة ثامنة: علي المواطن ادخال إرسال الطلب.

المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024 (الاسم والرمز)

وفي سياق متصل، نوفر للمواطنين القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 4 مرشحين هم:

عبدالفتاح السيسى- رمز «النجمة».

عبد السند يمامة- رمز «النخلة».

فريد زهران- رمز «الشمس».

حازم عمر- رمز «السلم».