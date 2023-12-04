الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"حكاية وطن".. 2 مليار يورو استثمارات لإنشاء محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة

الكهرباء
الكهرباء

واجهت مصر في عام 2014 تحدي نقص الطاقة الكهربائية المولدة بمتوسط عجز 6 آلاف ميجاوات ما أدي لحدوث انقطاعات لفترات طويلة خلال اليوم الواحد في جميع محافظات الجمهورية.

ووضعت القيادة السياسية إنشاء محطات إنتاج الكهرباء كأولوية أولى لحل أزمة العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية وتم التخطيط لإنشاء محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة في العام 2018 بتكلفة إجمالية تقدر بـ2 مليار يورو لتنفيذ المشروع، و14.4 مليون يورو لتجهيز الموقع، و51.3 مليون جنيه لمتطلبات أمنية للموقع.

إحدى أكبر الأزمات التي واجهتها الدولة قبـل عـام 2014 هي أزمة الكهرباء، لمجموعة من العوامل نرصدها في التقرير التالي:

- تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء.

- عدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة.

- عـدم إنشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية.

- عدم كفاية الطاقة المولدة لتلبية احتياجات المواطنين.

- عدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين.

ولذلك تبنت الـدولة عـام 2014 هدفـًا يقـوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عاليـة مـن الكفاءة والاستدامة، بالإضافة إلى تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقـة فـي قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استثمار فائض الطاقة الكهربائية في الربط مـع دول الجوار، بلغ إجمالي الاستثمارات في مجـال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 355 مليـار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة، ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطـق علـى مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية فـي زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.

وبفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية، تمكنت وزارة الكهرباء والطاقـة مـن تحقيـق إنجازات ملموسة فـي تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطـاع، بغرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء.

الطاقة الكهربائية محطات إنتاج الكهرباء الكهرباء إنتاج الكهرباء محطات الكهرباء

مواد متعلقة

وزير الكهرباء: نعمل على التحول من الشبكات التقليدية إلى الذكية

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

وفاء عامر تنعى زوج شقيقتها: “برجاء الدعاء”

بعد إخلاء سبيله.. تفاصيل التحقيقات مع حسين الشحات فى سب لاعب بيراميدز

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة