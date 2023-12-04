الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تجتمع بممثلي النقابات في بورسعيد (صور)

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع ممثلي النقابات والإتحادات والهيئات، لتنسيق خطة العمل خلال الأيام القليلة المقبلة لدعم مرشح الحملة، والوقوف على بعض المطالب الخاصة بهذه الكيانات.

الحملة الرسمية لـ"السيسي" في بورسعيد تلتقي ممثلوا النقابات والهيئات

ورحب ممثلوا الحملة الرسمية، بالكيانات التي حضرت اجتماع اليوم، مؤكدين على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير، والحفاظ على أرض الوطن، وبحثوا خطة زيادة الوعي لأعضاء الكيانات الخاصة بهم، من أجل المشاركة بشكل إيجابي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

ودار حوار متبادل بين ممثلي الحملة والكيانات المشاركة في الاجتماع، حول الموضوعات الهامة التي تخص أعضاء هذه الكيانات التي تمثل قطاع كبير في الشارع البورسعيدي، وأكدوا أنه سيكون هناك تواصل دائم للوصول إلى حلول تُلبي مطالبهم من أجل الإرتقاء بالعمل في المؤسسات التابعة لهؤلاء الأعضاء.

ويمثل الحملة الإنتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في محافظة بورسعيد: النائب عادل اللمعي، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، المهندس محمد سلامه، أمين حزب حماة الوطن ببورسعيد، المهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني في المحافظة، عميد محمد علي، منسق مبادرة حياة كريمة، زيدان عمار، ممثل القبائل والعائلات المصرية، أحمد البسيوني، ممثل الكيانات الشبابية "يلا سيسي"، عماد الدسوقي، ممثل كيان شباب مصر، إبرام عبدالمسيح، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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