استثناءات القارة.. مشوار الوداد والنجم وبترو إتليتيكو في دوري أبطال أفريقيا

إذا كان الوداد الرياضي المغربي والنجم الساحلي حققا أسوأ انطلاقة في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، فإن بترو إتليتيكو الأنجولى حقق الانطلاقة الأفضل له على الاطلاق.

الوداد الرياضي

الوداد لم يتمكن من جمع نقطة واحدة في أول جولتين ليقبع في قاع المجموعة الثانية بعد هزيمته في الجولة الأولى من نادي جوانينج جالاكسي البوتسواني بنتيجة هدف نظيف على الملعب الكبير لمراكش، وبنفس النتيجة خسر أمام آسيك ميموزا من ساحل العاج في الجولة الثانية على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في العاصمة أبيدجان.

بينما كانت أسوأ انطلاقة له في نسخة 2020 حيث لم يحصد سوى نقطتين في أول جولتين في المجموعة الثالثة حيث تعادل إيجابيا بنتيجة هدف لمثله مع نادي اتحاد الجزائر في الجولة الأولى، وتعادل سلبيا مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية.

وبالرغم من فقدانه 4 نقاط نجح في تجاوز دور المجموعات بعد أن حل وصيفا برصيد 9 نقاط جناها من انتصارين على بترو إتليتيكو، واتحاد الجزائر و3 تعادلات إذ كان التعادل الثالث إيجابيا مع بترو إتليتيكو في حين لم يتلق سوى هزيمة واحدة على يد صن داونز.

في دور الثمانية أقصى النجم الساحلي حيث فاز عليه بنتيجة هدفين دون مقابل في مباراة الذهاب على المركب الرياضي محمد الخامس، وانهزم بنتيجة غير مؤثرة بنتيجة هدف نظيف في مباراة الإياب على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

لكن توقفت مسيرته عند دور قبل النهائي حيث أطاح به النادي الأهلي الذي هزمه على ملعبه بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الذهاب، وكرر فوزه بنتيجة 3 – 1 في لقاء العودة.

النجم الساحلي

وتذيل النجم الساحلي المجموعة الثالثة بعد أن عجز عن جمع أي نقطة في الجولتين الأولين إذ خسر أمام مواطنه الترجي الرياضي بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الإفتتاحية، وانهزم بنفس النتيجة على يد بترو إتليتيكو في الجولة الثانية على ملعب الأولمبي في مدينة سوسة.

كانت نسخة 2005 و2022 سجلت أسوأ انطلاقة له من قبل حيث لم يحصد في النسختين سوى نقطتين في أول جولتين في دور المجموعات، ففي نسخة 2005 في المجموعة الثانية تعادل مع الترجي دون أهداف في الجولة الأولى، وإيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما مع نادي الزمالك في الجولة الثانية.

بالرغم من ضياع 4 نقاط استطاع أن يتخطى دور المجموعات متصدرا المجموعة الثانية دون هزيمة بـ10 نقاط جناها من انتصارين بنفس النتيجة 2 – 1 على آسيك ميموزا، والزمالك، و4 تعادلات إذ تعادل أيضا مرتين مع آسيك ميموزا، والترجي.

في دور الأربعة أطاح بنادي الرجاء الرياضي المغربي إذ فاز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنفس النتيجة هدف نظيف.

لكن حرمه الأهلي من التتويج باللقب إذ تعادل معه دون أهداف لقاء الذهاب، وخسر بنتيجة 3 أهداف دون رد في لقاء العودة.

أما في نسخة 2022 في المجموعة الثالثة تعادل سلبيا مع نادي شباب رياضي بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى، وإيجابيا بنتيجة هدف لمثله مع جوانينج جالاكسي في الجولة الثانية، ولم يتمكن هذه المرة من تجاوز دور المجموعات حيث تواجد في الترتيب الثالث بـ6 نقاط جمعها من انتصار واحد على جوانينج جالاكسي، و3 تعادلات منها تعادلان سلبيان مع بلوزداد، والترجي، وتعادل وحيد إيجابي مع جوانينج جالاكسي بينما تعرض لخسارتين أمام الترجي، وبلوزداد.

بترو إتليتيكو

الوحيد الذي استطاع أن يحقق العلامة الكاملة في الجولتين الأولين في دور المجموعات حيث يحتل مقدمة المجموعة برصيد 6 نقاط حصدها من الانتصار في أول جولتين على ناديي الهلال السوداني بنتيجة هدف دون مقابل على ملعب 11 نوفمبر، والنجم الساحلي بنتيجة هدفين نظيفين على الترتيب.

كانت الانطلاقة الأفضل في السابق في نسختي 2022، و2023 حيث جنى في النسختين 4 نقاط في أول جولتين في دور المجموعات، ففي نسخة 2022 في المجموعة الرابعة تعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما مع الزمالك في الجولة الأولى، وتغلب على الوداد الرياضي بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، ونجح في تجاوز دور المجموعات بعد أن حل وصيفا في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات بواقع انتصارين على مواطنه ساجرادا اسبيرانسا، وانتصار وحيد على الوداد الرياضي، والتعادلين فيما لم يتلق سوى هزيمة واحدة على يد الوداد الرياضي.

في دور ربع النهائي تمكن من اقصاء صن داونز إذ فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب، ونجح في الخروج متعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما من مباراة الإياب.

لكن في دور نصف النهائي أطاح به الوداد الرياضي الذي هزمه على ملعب 11 نوفمبر بنتيجة 3 – 1 في لقاء الذهاب، وتعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في لقاء العودة.

أما في نسخة 2023 في المجموعة الأولى تعادل دون أهداف مع نادي شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى، وتغلب على نادي فيتا كلوب من جمهورية الكونغو بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية لكنه فشل في تخطي دور المجموعات بتواجده في الترتيب الثالث بـ7 نقاط حصدها من انتصارين على فيتا كلوب، وتعادل واحد كان دون أهداف مع نادي شبيبة القبائل في حين تعرض لـ3 خسائر منها خسارتان أمام الوداد الرياضي، وخسارة وحيدة أمام شبيبة القبائل.

سيمبا ويانج أفريكانز

يوجد ناديان آخران فشلا في تحقيق الانتصار في الجولتين الأولين، وهما التنزانيان سيمبا في المجموعة الثانية لكنه لم يتلق أي هزيمة في الجولتين لكنه تعادل في الجولة الأولى إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما مع آسيك ميموزا، وتعادل في الجولة الثانية سلبيا مع جوانينج جالاكسي، ويحتل المركز الثالث بنقطتين.

ويانج أفريكانز في المجموعة الرابعة حيث تعرض لخسارة أمام بلوزداد بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل مع الأهلي إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الثانية، ويتذيل المجموعة بهذه النقطة اليتيمة.