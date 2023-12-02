مازيمبي يحقق فوزا ثمينا على صن داونز.. وتعادل جوانينج مع سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

حقق فريق مازيمبي الكونغولي، فوزا ثمينا على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفع مازيمبي، رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، خلف بيراميدز «المتصدر» بنفس الرصيد، بينما تراجع صن داونز، ليحتل المركز الثالث، بذات الرصيد.

وسجل جلودي ليكونزا، هدف الفوز للفريق الكونغولي، في الدقيقة 60، من عمر المباراة.

وجاءت المباراة قوية، خاصة خلال شوطها الثاني، الذي شهد العديد من المحاولات والفرص السانحة للتسجيل.

وألغى الحكم هدفًا لصن داونز في الدقيقة 47 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 52، منعت العارضة هدفًا مؤكدًا لصن داونز، من تسديدة قوية للوكاس ريبيرو من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 86، منعت العارضة فرصة أخرى لصن داونز بعدما تصطدمت لتسديدة خوليسو موداو.

ومن المقرر، أن يحل بيراميدز، ضيفًا على نواذيبو الموريتاني، في السادسة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما بالعاصمة نواكشوط، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

وفي مواجهة أخرى، حسم التعادل السلبي، نتيجة مواجهة جوانينج جالاكسي البوتسواني وضيفه سيمبا التنزاني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (أوبيد إيتاني شيلمي) بمدينة فرانسيستاون، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

وحافظ جوانينج جالاكسي، على صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع سيمبا رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.

ومن المقرر، أن يحل الوداد البيضاوي المغربي، ضيفًا على آسيك ميموزا الإيفواري، في التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (فيليكس هوفيه بوانيه) بأبيدجان، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.