نواذيبو يُسقط بيراميدز بثنائية في دوري أبطال أفريقيا.. ويُشعل المجموعة الأولى

حقق نواذيبو الموريتاني انتصاره الأول في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه بيراميدز، اليوم السبت في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 1 / صفر على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وبذلك، تساوت فرق المجموعة الأربعة في رصيد 3 نقاط، حيث تواجد صن داونز في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على مازيمبي ونواذيبو وبيراميدز، أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع.

وتقدم نواذيبو بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة بواسطة عمار سيدي بونا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يلعب الفريق الموريتاني بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ديمين ساليك في الدقيقة 48.

ورغم النقص العددي، أحرز عبدالله عبيد الهدف الثاني لمصلحة نواذيبو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، لتنتهي المواجهة العربية الخالصة بانتصار ثمين للفريق الموريتاني.

وكان نواذيبو بدأ مشواره في المجموعة بالخسارة صفر / 3 أمام مضيفه صن داونز بالجولة الأولى، التي شهدت فوز بيراميدز على مازيمبي 1 / صفر.

يذكر أن بيراميدز ونواذيبو يشاركان للمرة الأولى في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

اقرأ أيضا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نواذيبو في دور المجموعات من دوري الأبطال

أحداث المباراة

فريق نواذيبو استهل المباراة بقوة وتمكن من التقدم بعد 4 دقائق فقط عن طريق سيدي عمار بعدما استلم الكرة خلف أحمد سامي ومرر الكرة من بين قدمي الحارس أحمد الشناوي لتمر الكرة لداخل المرمى.

في الدقيقة السادسة فرصة خطيرة لصالح نواذيبو، بسام احمد راوغ الشناوي ثم سدد الكرة ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

بلاتي توريه سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 32 أضاع بيراميدز فرصة خطيرة بعدما أرسل محمد الشيبي تمريرة من جهة اليمين استلمها ماييلي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وتصدى لها الحارس مبودج ثم تابعها لاكاي بتسديدة ثانية ولكن تألق مبودج ونصدى لها ثم شتتها الدفاع.

رمضان صبحي مرر الكرة من جهة اليمني لفاخري لاكاي داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

بلاتي توريه سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن نجح عمر مانجان في التصدي لها من على خط المرمى.

فريق نواذيبو سجل الهدف الثاني في الدقيقة 94 بعدما راوغ عبد الله عبيد أكثر من لاعب بمهارة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر داخل الشباك.

