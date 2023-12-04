الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"كشف جرائم الاحتلال".. استشهاد 9 أفراد من عائلة مراسل CNN فى غزة

غزة
غزة

أفادت شبكة CNN الأمريكية، اليوم الإثنين، بمقتل أقارب مراسلها في غزة "إبراهيم دحمان"، وتدمير منزل عائلته في غارتين منفصلتين.

قالت كريستيان أمانبور، كبيرة المذيعين الدوليين في CNN، إنه استشهد ما لا يقل عن تسعة من أقارب "دحمان"، مضيفة: "لقد كان إبراهيم يكتب بلا خوف لشبكة سي إن إن من غزة منذ فترة طويلة قبل بدء هذه الحرب".

وقال دحمان عن عائلته: "لقد كانوا أناسًا مسالمين للغاية، وكرَّسوا حياتهم كلها للعمل وتربية أبنائهم وبناتهم فقط"، مضيفا: "ليس لهم أي انتماء لأي منظمة أو جماعة.. ندعو الله أن يرحمهم جميعا".

وعلى مدى أسابيع، كان مراسل قناة سي إن إن، إبراهيم دحمان، يكتب من غزة أن الغارات الجوية الإسرائيلية جلبت الدمار واليأس إلى القطاع المحاصر في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، حسب ما قالت الشبكة.

وفر دحمان، 36 عاما، إلى مصر مع عائلته الصغيرة بعد ما يقرب من شهر، لكنه سمع اليوم الأحد أنباء عن مقتل ما لا يقل عن تسعة من أقاربه المحاصرين في شمال غزة في غارة جوية على منزل عمته.

غزة إبراهيم دحمان منزل عائلته الحرب مراسل قناة سي إن إن

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