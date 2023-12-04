الاتحادي الديمقراطي: الانتخابات المصرية فى الخارج كانت عرسًا ديمقراطيًا غير مسبوق

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن الانتخابات المصرية في الخارج كانت عرسًا ديمقراطيًا شهده العالم بأكمله، حيث جاء هذا الاستحقاق في ظل تحديات كثيرة تعاني منها دول العالم بأكملها وليس مصر فقط.

رعاية الفئات المهمشة

أضاف ترك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اكسترا انتخابات" المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي منذ توليه سُدّة الحكم حرص على الاهتمام بالفئات المصرية التي تعاني التهميش في مختلف القطاعات، ومن بين هذه الفئات المهمشة المرأة والجالية المصرية في الخارج.

وتابع أن المصريين في الخارج حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، خاصة أن الدولة المصرية كانت حريصة على إزالة جميع المعوقات التي تقف أمامهم من أجل الإدلاء بأصواتهم، حيث تم السماح لمصريين الخارج بالأدلاء بأصواتهم حتى وإن كانت البطاقة الشخصية للمواطن منتهية وتحتاج إلى تجديد.

الانتخابات الرئاسية بالخارج

تم عقد انتخابات الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، إضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوافرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.