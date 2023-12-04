الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاتحادي الديمقراطي: الانتخابات المصرية فى الخارج كانت عرسًا ديمقراطيًا غير مسبوق

الانتخابات
الانتخابات

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن الانتخابات المصرية في الخارج كانت عرسًا ديمقراطيًا شهده العالم بأكمله، حيث جاء هذا الاستحقاق في ظل تحديات كثيرة تعاني منها دول العالم بأكملها وليس مصر فقط.

رعاية الفئات المهمشة 

أضاف ترك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اكسترا انتخابات" المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي منذ توليه سُدّة الحكم حرص على الاهتمام بالفئات المصرية التي تعاني التهميش في مختلف القطاعات، ومن بين هذه الفئات المهمشة المرأة والجالية المصرية في الخارج.

وتابع أن المصريين في الخارج حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، خاصة أن الدولة المصرية كانت حريصة على إزالة جميع المعوقات التي تقف أمامهم من أجل الإدلاء بأصواتهم، حيث تم السماح لمصريين الخارج بالأدلاء بأصواتهم حتى وإن كانت البطاقة الشخصية للمواطن منتهية وتحتاج إلى تجديد.

الانتخابات الرئاسية بالخارج

تم عقد انتخابات الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، إضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوافرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي إكسترا انتخابات اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

عاجل.. "التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

"طعنتها وسرقت هاتفها".. قاتل عجوز القليوبية يُدلي باعترافات تفصيلية عن الجريمة

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ارتفاع تاريخي.. سعر جرام الذهب ٢١ في السعودية ومصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة