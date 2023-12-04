الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "كهرباء جنوب الدلتا" يوجه بتوفير إمكانيات الشركة لضمان نجاح العملية الانتخابية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أكد المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بذل أقصى جهدا من أبناء الشركة وتوفير جميع إمكانات الشركة في خدمة الوطن لضمان نجاح العملية الانتخابية، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق الماراثون الرئاسي داخل البلاد المقرر إجراؤها 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ووجه البيلي خلال اجتماعه مع القيادات والمسئولين بقطاعي شرق الغربية والقليوبية جميع المسئولين بعدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار وجودة التغذية الكهربائية قبل وأثناء العملية الانتخابية. 

وشدد على تفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والفرعية بالقطاعات والفروع لتكون على اتصال دائم ومستمر مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات، لافتا إلى وجود مصادر كهربائية بديلة من خلال ماكينات الطوارئ بالأماكن المحددة مع وجود فرق طوارئ للتعامل مع أي أعطال في حينة وإجراءات أعمال الصيانة اللازمة.

كما أكد البيلي أن الشركة سوف تواصل العمل على مدار الساعة خلال مدة الانتخابات. 

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع وهي كالآتي:

- استعراض خدمات المنصة.

- الطلبات المتوقفة علي المعاينات

- الطلبات التي تم سداد قيمة المقايسة ولم تنفذ 

- الطلبات المتوقفة علي العميل

- جودة البيانات ومدى الالتزام في تسجيل بيانات العملاء بمنتهى الدقة

- مدى الالتزام بخطة الصيانة لمكونات شبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض 

- مراجعة تقارير المسح الحراري لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض

- المرور الميداني علي فرق الصيانة ومراجعة مدى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية 

- المرور علي مكونات الشبكات ومراجعة مدى جودة أعمال الصيانة

- مراجعة المشروعات الاستثمارية والمشروعات القومية

- مراجعة نسب الفقد وما تم اتخاذه من إجراءات لتقليل الفقد 

- مراجعة قسم العدادات ومدى الالتزام وسرعة تركيب العدادات الجديدة والإحلال

- مراجعة نسب التحصيل والوقوف علي مشاكل المنظومة الإلكترونية للتحصيل.

- مراجعة التسويات وتقارير المعمل المركزي للمرور علي قوى المحركة

- مراجعة المغلقات خاصة التي عليها مديونيات والمرور على العدادات التي لم تقم بالشحن

- المحافظة على المهمات وتشوينها في أماكن مؤمنة.

- التنبيه على سرعة استكمال مشروعات الغير والمتابعة اليومية على استكمالها. 

وقد أكد المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ببذل أقصى جهدا من أبناء الشركة وتوفير كافة إمكانات الشركة في خدمة الوطن لضمان نجاح العملية الانتخابية.

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الكهرباء شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء العملية الانتخابية المهندس حسن البيلي

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