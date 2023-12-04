الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد جاهزية اللجان استعدادًا للانتخابات الرئاسية بطوخ وقها

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إنعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل مشيرا أنه تم تجهيز  365 مقرًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و 484 لجنة فرعية، منها عدد 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي  3 مليون و512 ألف و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت المرور علي عدد من اللجان العامة واللجان الفرعية بمدينتي طوخ وقها.

وتفقد المحافظ لجان مدرسة مدرسة الشهيد عماد دغش ببلتان ومدرسة الغزاوية للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد فهمي الطوخي بطوخ ومدرسة عبد الحميد حسن التجريبية بطوخ ومدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بطوخ (لجنة عامة)، وفي مدينة قها تفقد المحافظ عدد من اللجان من بينها لجنة مركز شباب قها ( لجنة عامة ) ومدرسة قها الثانوية وتفقد لجان كجمع قهت الابتدائي.


ووجه "الهجان"، مسىولي التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بسرعة صيانة واصلاح كافة التلفيات داخل المدارس وتكثيف اعمال النظافة داخلها وخارجها وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.


ووجه المحافظ،  بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقه الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء والمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن إنتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

 

وحث محافظ القليوبية، المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ علي امنه واستقراره مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للتنسيق، والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقليوبيه.

   

وشدد الهجان، على مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية وضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن  ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، ومشددا أيضا على رؤساء الأحياء برفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية استقبال الناخبين محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان اللجان الانتخابية

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