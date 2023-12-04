الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن الشروق جهاز يشن حملات لضبط النباشين وسيارات إلقاء المخلفات (صور)

أمن جهاز مدينة الشروق
أمن جهاز مدينة الشروق

واصلت إدارة الأمن بجهاز مدينة الشروق شن حملاتها المكبرة، للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة، تنفيذا لتوجيهات المهندس علي سعد رئيس الجهاز، والتي استهدفت عدد من المناطق في مختلف أنحاء المدينة. 

واستهدفت الحملة التي قادها المهندي عطية السيد مدير أمن جهاز مدينة الشروق، ضبط المركبات المخالفة التي تقوم بإلقاء المخلفات في المناطق الغير مخصصة لذل.

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وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط سيارة وتروسيكل محملين بالمخلفات، حال شروع قائديها في إلقاء تلك المخلفات بالشوارع، وتم التحفظ على المركبتين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهما.

كما تمكنت حملات أمن جهاز مدينة الشروق من ضبط 2 تروسيكل خاص بالنباشين، ومن المقرر استمرار الحملات يوميًا حرصا على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق

جهاز مدينة الشروق المهندس على سعد رئيس الجهاز أمن جهاز مدينة الشروق ضبط سيارة وتروسيكل

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