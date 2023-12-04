نشوى رائف: منتدى شباب العالم يفتح الأفق بين شعوب العالم للتعارف وتبادل الأفكار

قالت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مصر هي أرض السلام، دائمًا تفتح ذراعيها لشعوب العالم وتستقبل الجميع وتحتضنهم من مختلف الفئات ومن كل لون وجنس، فهي مهد الحضارات ورمز الأمن والأمان والاستقرار، ومن ثم كان استمرار انعقاد منتدى شباب العالم الذي انطلقت نسخته في عام 2017، وما زال مستمرًا حتى الآن خير دليل على ذلك.

وأكدت رائف في بيان لها اليوم، أن منتدى شباب العالم يفتح الأفق بين شعوب العالم للتعارف وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة في الموضوعات والملفات المختلفة، ويسمح بالتقارب بين الجنسيات والخبرات، الأمر الذي يعزز من مبادئ السلام والإخاء والمحبة بين الأجيال المتعاقبة، والتي تحرص عليها مصر دائمًا عبر العصور في مناخ يسوده التناغم والتفاهم بين مختلف ثقافات العالم.

"شباب من أجل إحياء الإنسانية"

وأوضحت عضو مجلس النواب أن انطلاق نسخة منتدى شباب العالم هذا العالم تحت شعار "شباب من أجل إحياء الإنسانية" هو ثمار طبيعية لانعقاد المنتدى عبر هذه السنوات، مشيرة إلى أن ورش العمل والجلسات التفاعلية التي ينظمها المنتدى من شأنها توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز مساعي السلام العالمي وطرح خطط لحل النزاعات وخرائط لدعم السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.

الانفتاح نحو ترسيخ قيم الخير

ولفتت نائب الوفد إلى أن المنتدى من شأنه أيضًا الانفتاح نحو ترسيخ قيم الخير والقواعد البناءة في دعم ملفات حقوق الإنسان عبر العالم، ونبذ الحروب وأعمال العنف والصراعات ودعم الضحايا وإحلال السلام في جميع أرجاء العالم، والتعزيز من المبادرات الإنسانية والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

واختتمت عضو مجلس النواب، قائلة: إن الشباب هم الثمرة التي ننتظر أن نجنيها، فهم رجال الحاضر وأمل المستقبل في تعزيز مبادئ الأمن والاستقرار والسلام والتعارف بين الشعوب بعيدًا عن الصراعات والجرائم والانتهاكات الصارخة التي نشهدها كل ساعة ودقيقة بسبب الحروب بين بعض الدول والتي تقضي على الماضي وتُدمر الحاضر وتمرض المستقبل.