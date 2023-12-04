الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب بالشيوخ: مبادرة منتدى شباب العالم لإحياء الإنسانية رسالة سلام لإنقاذ ضحايا الصراعات

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة “شباب من اجل إحياء الإنسانية” التي أطلقها منتدى شباب العالم، فرصة لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث نتيجة الصراعات فى المنطقة وفى مختلف دول العالم المنكوبة.

الدعم لضحايا الحروب والنزاعات

وأضاف "البدري" فى بيان له أن المبادرة تسهم فى تقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات حول العالم، دون النظر لعرق أو جنس أو دين بما يحقق السلام والعدالة في دول العالم، موضحا أن المبادرة تهدف إلي إحياء مسار السلام ونبذ العنف حقنا للدماء ووقوع مزيدا من الضحايا.

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محمد عيد: منتدى شباب العالم فرصة لتعزيز التعاون الدولى نحو تحقيق السلام العالمى

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حماة الوطن: قضايا منتدى شباب العالم تستهدف نشر مبادئ السلام

‏وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إحلال السلام هو الحل الأمثل لكل دول العالم، منوها أن الصراعات والحروب لا تخلف الا دمارا علي شعوبها والشعوب الأخرى، مثمنا الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونداءه المتكرر فى المحالفل المختلفة باحياء السلام لينعم كل شعوب العالم بالأمن والأمان.

التصدى للصراعات والحروب ونشر قيم التآخي والسلام


وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بتفعيل دوره الذي ذهب ولم يعد منذ زمن بعيد، من خلال التصدى للصراعات والحروب ونشر قيم التآخي والسلام والتسامح، مؤكدا أن جلسات مبادرة إحياء الإنسانية ستخرج بتوصيات تلقى ترحيبا من الجميع باعتبار منتدى شباب العالم منصة حوارية دولية.

من جانبها قالت سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إنه في إطار فعاليات المنتدى، انطلقت اليوم مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، التي تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والسلام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، مؤكدة أن اليوم الأول من المبادرة شهد تنفيذ ورش عمل متخصصة في مجالات مختلفة

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