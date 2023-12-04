“غنيم” يوجه بإطلاق قوافل مجانية لعلاج الرمد بقرى بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إطلاق قوافل لعلاج "الرمد" بأنحاء المحافظة، اعتبارًا من غد الثلاثاء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الخدمة الطبية والعلاجية والتي تدعمها الحكومة من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي تقدم به الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، لاستعراض آلية تنفيذ القوافل الطبية والبرنامج الزمني.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم دعم القوافل العلاجية "رمد" بأخصائيين من مستشفى الرمد، وسيتم تنفيذها بالوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا أنها ستنطلق غدًا بقرية بهبشين ثم تليها في اليوم الثاني بالوحدة الصحية بقرية باها ثم يليها: قرية إهوة، الحاجر، بني عدي، إهناسيا الخضراء، وتستمر حتى 14ديسمبر الجاري.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم الإعلان عن أماكن القوافل أسبوعيًا وفقًا للبرنامج المعد، وأنه يتم الكشف وتوفير العلاج بالمجان، وأن الحالات التي تستدعي عمليات جراحية يتم إحالاتها لمستشفى الرمد ببني سويف لاتخاذ اللازم.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعالية "يوم القرية " الذي عُقد بقرية قمن العروس، ضمن سلسلة اللقاءات والفعاليات الجماهيرية،التي يتم عقدها بالقرى،لبحث مشاكل واحتياجات الأهالي والعمل على توفيرها،بحانب متابعة مستوى الخدمات والسعى لتحسينها.

تضمنت الفعاليات تنفيذ حزمة من الأنشطة والمبادرات والعروض والندوات التوعوية والقوافل الطبية وذلك بالتعاون مع المديريات والقطاعات الخدمية والحيوية والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية.