الكشف وتوفير العلاج لـ 800 مواطن في 7 تخصصات بقافلة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

تنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية نصر جمعة مركز سمسطا

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية نصر جمعة مركز سمسطا، مكونة من 8 عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 826 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 29،معمل طفيليات 23،حالات الأشعة 13، استصدار قرارين للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 47 حالة، تحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج.

عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروس كورونا، السعار،أنفلونزا الطيور الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 125 مواطنا.

وفي سياق آخر، أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء والجهات والمصالح الحكومية والاجتماعية بمدينة بني سويف يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 8 صباحا حتى الــــ 1 ظهرًا، لعمل صيانة على لوحة الأوقاف.

وتشمل المناطق المتأثرة من قطع الخدمة كل من مدينة الحرفيين، مستشفى الدعوة، الميكروويف، مخزن البريد، أبراج الأوقاف، التأمينات بأبراج الأوقاف، مكتب صحة الغمراوي، مساكن حوض الدلالة،عزبة التحرير، التطوير التكنولوجي،مديرية التموين، قسم شرطة المرافق، شارع حلمي الملط وحاتم رشدي وطريق السادات، أندية: القضاة والمهندسين والطلائع، موقف محيي الدين، الاستاد الرياضي، الصالة المغطاة، عمارات الاستاد، مديرية الشباب والرياضة.