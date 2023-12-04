الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 800 مواطن في 7 تخصصات بقافلة ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

تنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية نصر جمعة مركز سمسطا

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية نصر جمعة مركز سمسطا، مكونة من 8 عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 826 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 29،معمل طفيليات 23،حالات الأشعة 13، استصدار قرارين للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 47 حالة، تحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج.

 عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروس كورونا، السعار،أنفلونزا الطيور الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 125 مواطنا.

وفي سياق آخر، أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء والجهات والمصالح الحكومية والاجتماعية بمدينة بني سويف يوم الثلاثاء المقبل  من الساعة 8 صباحا حتى الــــ 1 ظهرًا، لعمل صيانة على لوحة الأوقاف.

وتشمل المناطق المتأثرة من قطع الخدمة كل من مدينة الحرفيين، مستشفى الدعوة، الميكروويف، مخزن البريد، أبراج الأوقاف، التأمينات بأبراج الأوقاف، مكتب صحة الغمراوي، مساكن حوض الدلالة،عزبة التحرير، التطوير التكنولوجي،مديرية التموين، قسم شرطة المرافق، شارع حلمي الملط وحاتم رشدي وطريق السادات، أندية: القضاة والمهندسين والطلائع، موقف محيي الدين، الاستاد الرياضي، الصالة المغطاة، عمارات الاستاد، مديرية الشباب والرياضة.

بني سويف الكشف على المرضي العلاج سمسطا نصر جمعة

مواد متعلقة

"قومي المرأة" ببني سويف ينفذ أمسيات الأسرة المصرية بقرية اهوة

قومي المرأة ببني سويف يستهدف 11 ألف مواطن بخامس أيام "بلدي أمانة"

نائب محافظ بني سويف يشهد احتفالية "التمكين الاقتصادي"

انطلاق دوري جامعة بني سويف الأهلية لكرة القدم الخماسي

التحفظ على 15 طن سكر تمويني وتحرير 110 مخالفة تموينية في بني سويف

محافظ بنى سويف ينيب رئيسى مركزى بنى سويف والواسطى فى افتتاح مسجدين

الكشف وتوفير العلاج لـ 1800 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية ببني سويف

قومى المرأة ببنى سويف يستهدف 11 ألفًا و919 بحملة "بلدى أمانة"

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

أسبوع الإثارة في الدوري الإنجليزي.. الصحف العالمية تتناول فرحة كلوب وغضب هالاند

وثيقة سرية إسرائيلية تكشف خطة نتنياهو لإبادة سكان غزة بعد فشل التهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة