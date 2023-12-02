انطلاق دوري جامعة بني سويف الأهلية لكرة القدم الخماسي

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، انطلاق دوري جامعة بني سويف الأهلية لكرة القدم الخماسية، بمشاركة 32 فريقا من كافة كليات الجامعة، ويستمر حتى 6 ديسمبر.

وأكد رئيس الجامعة أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، فضلًا عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية مثل تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، بالإضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.

وأشار الدكتور منصور إلي أن هناك حملة على هامش البطولة بعنوان «انزل.. وشارك» لتوعية الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك وسط إطار من الديمقراطية، والحرية التامة.