السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق دوري جامعة بني سويف الأهلية لكرة القدم الخماسي

بطولة دوري جامعة
بطولة دوري جامعة بني سويف الأهلية لكرة القدم الخماسي

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، انطلاق دوري جامعة بني سويف الأهلية لكرة القدم الخماسية، بمشاركة 32 فريقا من كافة كليات الجامعة، ويستمر حتى 6 ديسمبر.

وأكد رئيس الجامعة أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، فضلًا عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية مثل تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، بالإضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.

وأشار الدكتور منصور إلي أن هناك حملة على هامش البطولة بعنوان «انزل.. وشارك» لتوعية الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك وسط إطار من الديمقراطية، والحرية التامة.

بني سويف الجامعة الاهلية كرة القدم الملعب الخماسي جامعة بني سويف الأهلية

مواد متعلقة

التحفظ على 15 طن سكر تمويني وتحرير 110 مخالفة تموينية في بني سويف

محافظ بنى سويف ينيب رئيسى مركزى بنى سويف والواسطى فى افتتاح مسجدين

الكشف وتوفير العلاج لـ 1800 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية ببني سويف

قومى المرأة ببنى سويف يستهدف 11 ألفًا و919 بحملة "بلدى أمانة"

أوقاف بنى سويف: قراءة سورة الكهف بـ1000 مسجد ضمن "أفضل أداء دعوى"

محافظ بنى سويف يهنئ المتدربات لاجتيازهن الدورة التدريبية ضمن برنامج "المرأة تقود"

الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت طفلين بالسم في نهار رمضان ببني سويف

مؤتمر لحياة كريمة ببنى سويف لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة فى العمل العام

الأكثر قراءة

عاجل.. سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

سلمت دماغها للشيطان.. حكاية أم نُزع من قلبها الرحمة وقتلت ابنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصريون في الخارج سبقونا في اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس