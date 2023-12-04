حملة المرشح حازم عمر تنظم احتفالية لذوي الهمم بالجيزة

نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر بمحافظة الجيزة، تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، حفلا لإسعاد مئات الأطفال من ذوي الهمم.

أقيم الحفل في مركز قادرون باختلاف الكائن في مركز أوسيم بالجيزة برعاية النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري لقطاع شمال الجيزة.

ندوة تدريبية لذوي الهمم

كما نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر بالجيزة، ندوة تدريبية وتثقيفية لذوي الهمم بمقر حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، والتي شهدت حضورا مميزا لذوي الهمم، وبحضور الدكتورة إحسان حسين مسئول إدارة شئون ذوي الهمم بالحملة الانتخابية بالمحافظة، عمار شعبان مسئول بالإدارة، الدكتور جمال الريدي، الدكتور عصام بهي مسئولي إدارة الوعي السياسي بالحملة.

وشهدت الندوة والحفل حضورا مميزا من قيادات الحملة الانتخابية بالمحافظة برئاسة المستشار تامر عويان، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالمحافظة، النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، النائبة ابتهاج الطوخي من قيادات الحزب بالمحافظة، الأستاذة الدكتورة عبير الشربيني، مسؤول إدارة الإعلام والاتصالات التسويقية بالحملة، الدكتور عبدالخالق فؤاد، هاني معن، مي فريد مسئول لجنة المحليات بالحملة الانتخابية بالمحافظة، الدكتورة نجلاء البيومي، وائل حلاوة، سيد الطويل.

يأتي هذا فيما سبق وعقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والنائب أحمد عاشور، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية- عضو هيئة مكتب بأمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات العمل الجماهيري بجميع محافظات الجمهورية.