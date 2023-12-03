الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعقد لقاءً تنظيميًا لأعضاء أمانة العمل الجماهيري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والنائب أحمد عاشور، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية- عضو هيئة مكتب بأمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات العمل الجماهيري بجميع محافظات الجمهورية.

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بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب أحمد عاشور، رحب فيها بالحضور من أمانة العمل الجماهيري، مؤكدًا أهمية الدور الذي ستلعبه الأمانة خلال هذه الأيام، ثم كلمة للدكتور زاهر الشقنقيري، أوضح خلالها مدى المسؤولية الكبيرة التي تتحملها كل أمانة داخل الحزب في الحشد، وبالتحديد أمانة العمل الجماهيري، لا سيما أنها من أكثر الأمانات التي تتواصل بشكل مباشر وفعال مع المواطنين، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال الأيام القليلة التي تفصلنا عن مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

 

الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية 

 

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.

 

فيما تواصل غرفة عمليات الحملة الانتخابية المركزية للمرشح الرئاسي حازم عمر، متابعة عملية تصويت المصريين في الخارج.


وأكدت الحملة أنها لم ترصد منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت وحتى الأن أي خروقات حيث تبدأ اللجان في مواعيدها، وتقدم كافة السفارات والقنصليات المصرية، التسهيلات لتيسير التصويت ولا توجد ثمة مشاكل أو أي ملاحظات لدينا.

 

وأكدت أن السفارات المصرية بالخارج، تقف على الحياد من جميع المرشحين أثناء عمليات التصويت.

 

 

المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري بالقاهرة الجديدة للانتخابات الرئاسية 2024 الأمين العام للحزب محافظات الجمهورية

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