أبوهميلة: "الشعب الجمهورى" أعد نفسه جيدًا للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

رحب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري والمنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمانات الصعيد الحاضرين المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وقال أبوهميلة: الدولة المصرية تمر بفترة زخم سياسي إيجابي بسبب الانتخابات الرئاسية والمنافسة بين المرشحين وعلى رأسهم مرشحنا حازم عمر.

وأكد أن الحزب اعد نفسه بشكل جيد؛ للمشاركة في الانتخابات منذ فترة طويلة، وهذه الانتخابات سوف يكون لها أثر إيجابي على انتشار الحزب.

وأشار إلي أن قرار المشاركة تطلب وجود قاعدة جماهيرية وهو ما تحقق في الفترة الماضية من خلال أمانات المحافظات وأيضا يحتاج إلى برنامج واضح للقضايا الرئيسة التي تواجه الدولة.

وبدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، وتم بدء المؤتمر بالسلام الجمهوري، تلاه عرض ملامح البرنامج الانتخابي.

يُعقد المؤتمر بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات، ويناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.

حضر المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.