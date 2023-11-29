المرشح الرئاسى حازم عمر يلتقى البابا تواضروس الثانى

التقى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح للانتخابات الرئاسية رفقة وفد من قيادات الحزب وحملته الانتخابية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية.

شهد اللقاء جانب من التعارف والحديث عن بعض الملفات المهمة، فضلًا عن الحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والتي يخوض السباق فيها المرشح حازم عمر.

حضر اللقاء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، السيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية- أمين تنظيم الحزب، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، وكل من (النائبة آمال عبدالحميد- النائب إيهاب وهبة- النائبة أمل عصفور- النائب أحمد عاشور- النائبة إيلاريا سمير- الدكتور كريم سالم- الأستاذ شريف هلال- الأستاذة فاتن الفقي- المهندس أحمد إسلام- الدكتورة نيفين بسيوني- الدكتور ناصر عدلي- المهندس جون بشرى) أعضاء الحملة.

فيما أكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أنها تقوم بإجراء اتصالات مكثفة بالجاليات المصرية لحث أبناء مصر في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحملة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في كافة القضايا.

كما عقدت الحملة لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة المجالس المحلية المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة، بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب محمد وفيق عزت، أمين أمانة المجالس المحلية المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات المجالس المحلية بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب محمد وفيق، رحب فيها بالحضور من أمانة المجالس المحلية، كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء الأمانة، لا سيما عند صدور قانون المحليات، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونون هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه، قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.