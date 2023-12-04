مؤتمر جماهيرى حاشد بالبحيرة لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى

بحضور أعضاء الحملة الرسمية..

أقيم اليوم بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة مؤتمر جماهيرى حاشد نظمته الجمعية المشتركة بالتعاون مع الإدارة الزراعية ونقابة الفلاحين، وذلك بحضور المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة ورئيس قطاع الزراعة بالبحيرة، والنائب محمود صلاح والنائبة الدكتورة نيفين الكاتب، والأستاذ أسامه الصعيدى أعضاء الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، والنائب بلال النحال، والنائب هشام الجاهل، والمهندس محمد تركى مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة،والمهندس مصطفى المنياوى وكيل وزارة الزراعة الأسبق، والحاج سعيد محمد راشد رئيس الجمعية المركزية بالبحيرة، والحاج عاطف ابو شليل رئيس الجمعية المشركة بابو حمص وعضو المركزية والاتحاد العام الزراعى، والمهندس محمد مهنا مدير عام الجمعية المركزية، ورؤساء الجمعيات المشتركة والجمعيات الزراعية، والعديد من قيادات العمل السياسى والشعبى بمركز المحمودية، وقدم المؤتمر الدكتور على فرج على مدير عام الإدارة الزراعية برشيد.

الدور الفعال لقطاع الزراعة في الاستحقاقات الانتخابية

وبدء المؤتمر بالسلام الوطني ثم القرأن الكريم، ثم قام الدكتور مهندس محمد عبد الله شاور مدير عام الإدارة الزراعية بالمحمودية، بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة أعضاء الحملة الرسمية ووكيل الوزارة والنواب وجميع الحضور، وأوضح الدور الفعال لقطاع الزراعة في الاستحقاقات الانتخابية وبالأخص انتخابات الرئاسة مطالبا الجميع بضرورة المشاركة الايجابية من أجل امن واستقرا مصرنا الحبيبة مؤكدا على ثقته الكاملة فى جميع الزراعيين والتعاونيين بمركز المحمودية بأنه سيكون لهم دور مهم جدا فى الظهور بشكل لائق ينم عن وعينا السياسى خاصة فى مركز المحمودية الذى له باع كبير فى العمل السياسى.

و فى كلمته أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة، على الإنجازات التي تحققت لصالح المزارعين فى عهد الرئيس السيسى والدعم الكامل من الدولة لهم وطالب الحضور بالوقوف خلف القيادة السياسية لتجنب الدولة المخاطر التي تحيط بها من كل الجوانب، وأوضح الدور الهام الذي يقوم به الجيش والشرطة في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار لصالح الدولة والمواطن.

كما أكد المهندس موفق سارى رئيس قطاع الزراعة، أيضا على ضرورة مشاركة جميع الزراعيين من مهندسين وتعاونيين وشعبيين، بالإضافة إلى أهالينا فى كافة ربوع المحافظة فى العملية الانتخابية والمشاركة الايجابية فى اختيار استقرار وامن وأمان بلدنا الحبيبة مصر، مطالبا كافة الحضور أن يدعوا جيرانهم وأصدقائهم للحضور والمشاركة، مفسرا ضرورة ذلك لكون الدول المعادية لنا تنظر إلى هذه الانتخابات الرئاسية بشكل مختلف ويتمنون سقوط مصر، وهذا ما لم يحدث أبدا نظرا لوعى الشعب المصرى وقدرته الفائقة فى الحفاظ على بلدهم ودعمهم الدائم لفخامة الرئيس وإيمانهم التام بأن مصر ستظل دوما هى الوطن الأكبر فى المنطقة ورمانة الميزان فى العالم كله، خاصة وأننا سمعنا ورأينا موقف مصر الثابت على المبدأ وتصريحات الزعيم عبد الفتاح السيسى فيما يخص أهالينا بغزه وفلسطين ولأننا نؤمن بأن مصر تعيش فترة استقرار وأمن وأمان يشهد بذلك العالم كله، لذلك نناشد الجميع بضرورة التكاتف ورد الجميل لرئيس مصر ولمصرنا الحبيبة فى ظل هذه الظروف الراهنة التى تمر به كافة الدول المجاورة لنا.

عدد الجمعيات بالبحيرة 672 جمعية

واستعرض المهندس موفق سارى وكيل الوزارة، إمكانيات وعدد الجمعيات الزراعية المحلية بالبحيرة، والتى يصل عددها إلى 404 جمعية وكل جمعية زراعية لها مجلس إدارة بالإضافة إلى 14 مشتركة و1 مركزية ونوعية عدد 22 جمعية و6 نوعية على مستوى المحافظة باجمالى 447 وبذلك يكون عدد مجالس إدارات المشتركات كبير جدا،بالإضافة إلى عدد 138 جمعيات إصلاح وعدد 12 مشتركة و1 مركزية باجمالى 151 جمعيات الإصلاح الزراعى ومجالس الإدارات،بالإضافة إلى جمعيات الهيئات وعددهم 23 جمعية وعدد 50 جمعية بالنوبارية وعدد 1 مركزية وبذلك يكون عدد الجمعيات بالبحيرة 672 جمعية ، ومن هذا المنطلق أصبح لزاما علينا جميعا بما نملكه كزراعيين خاصة وان عدد الزراعيين بأسرهم فى المحافظة يتعدى نسبة الـ65 % لذلك فمن اليوم علينا أن نتحرك جميعا كل فى منطقتة ومركزه والقرى التابع لها من أجل مصرنا الحبيبة وعدم تمكين اى من المعادين لنا من الوصول إلى هدفه لان مصر أكبر من اى أحد، ويكفينا فخرا أننا نعيش فى أمن وأمان واستقرار وهذا وحده يعد إنجاز كبير لنا بالإضافة إلى موقف مصر فى القضية الفلسطينية بالإضافة إلى دور مصر فى كافة المحافل الدولية، ولذلك أقرر علينا جميعا أن نتحد ونكون قوة مؤثرة من اجل الوصول بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان من خلال صناديق الانتخابات.

و تحدث النائب محمود صلاح عضو الحملة الرئاسية ، عن أهمية المشاركة السياسية للتعاونيات بصفة خاصة والزراعيين بصفة عامة، وأشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به الدولة من أجل المواطن ودعمها المستمر للمواطن البسيط وحث الجميع على التوافد على اللجان الانتخابية، خاصة وان عدد التعاونيين والزراعيين على مستوى المحافظة كبير جدا وإذا أضفنا لهم أسرهم ستكون النسبة الأكبر لنا، لذلك فعلينا جميعا واجب وطنى لازم نلتزم به وهو التواجد والحشد لأيام الانتخابات حتى تظهر مصرنا بصفة عامه ومحافظتنا بصفة خاصة بشكل مشرف لنا جميعا بالإضافة إلى رد الجميل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح بالوصول بمصر إلى بر الأمان فى ظل الظروف الدولية الراهنة.

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب أمينة المرأه بحزب مستقبل وطن، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالبحيرة، وعضو الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الإنجازات التي تحققت في الفترة الاخيره من مبادرات رئاسية عادت بالخير على الشعب المصري وذكرت على سبيل المثال القضاء على فيرس سي والتأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة والإصلاح الاقتصادي الذي سوف يعم علي الشعب المصري بالخير ويكون له مردودة الطيب ودعت الجميع للتوافد على اللجان الانتخابية، ويكفى الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في التعامل مع الأحداث الداخلية والخارجية، وأكدت على أن هذه الإنتخابات تعتبر إختبار حقيقى للمصريين بكافة طوائفهم، والعالم أجمع ينظر إلينا ويتابع تحركنا بالإضافة إلى الإعلام العالمى الموجه ضد مصر،لذلك فأصبح لزامًا على أهلنا فى كافة ربوع مصر أن يشاركوا فى العملية الانتخابية حتى يعلم الجميع أن الشعب دائما خلف قيادته السياسية، وطالبت جميع الحضور بالاحتشاد أمام لجان الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت النائبة نيفين الكاتب، على أن مصر تمر الآن بظروف استثنائية وعلينا جميعا أن نخلع عبائة الأحزاب السياسية وأن نكون جميعًا مصريين فقط نصطف جميعًا من أجل الحفاظ على ما وصلنا إليه بفضل فكر ورؤية واضحة للجميع وأعتقد أن محافظة البحيرة من المحافظات المحظوظة فى عهد الرئيس السيسى لذلك فيجب علينا جميعًا أن نتحمل المسؤولية من أجل الحفاظ على استكمال مسيرة الإنجازات العملاقة التى تتم الآن على أرض مصر.

و تحدث النائب بلال النحال ، عن الحجم الحقيقي للفلاح وحث القيادات التعاونيه والزراعية على دعوه كل المزارعين وأسرهم بالذهاب إلى اللجان الانتخابية ليعرف الجميع قيمه النسبة التصويتية للمزارع المصري ونحن نعلم ان محافظة البحيرة تصل نسبة المزارعين من أهالينا الى أكثر من 60% من الكتلة التصويتيه بالبحيرة وهذا يؤكد أهمية مشاركاتنا فى العملية الانتخابية التى تعد الأهم فى تاريخ مصر وهذه الانتخابات تعتبر رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى بالإضافة إلى اعترافنا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار الذى نعيش فيه الآن لذلك فأطالب بأهالينا بالمشاركة.

وكان قد تحدث النائب هشام الجاهل ، وأوضح أنه حضر عدة مؤتمرات لقطاع الزراعى فى مراكز البحيرة المختلفة وتلاحظ أن كافه العاملين بقطاع الزراعة لديهم حماس شديد على المشاركة والحشد حرصا منهم على الدولة والحفاظ عليها، وأوضح الدور الذي تقوم به المرأه الريفية والتي تمتهن مهنه الفلاحة سيكون لها الدور الحيوي في هذه المرحلة بعدما ما نالت حظها من حقوق في ظل القيادة السياسية الحالية، وأشار إلى أن كل المصريين يهتمون ويعدون بالمشاركة الفعالة في تلك الانتخابات وسيكون لهم دورهم الفعال للظهور بالمظهر اللائق أمام العالم كله، وأن الكل يسعى للحشد أيام الانتخابات وسيكون بالمظهر المشرف وذالك من أجل الاستقرار والتنمية لمصرنا الحبيبة ثم استعرض العديد من إنجازات الرئيس السيسى من عام 2014 حتى الآن.

وكان قد تحدث الحاج عبد الحميد بدر رئيس الجمعية المشتركة بالمحمودية ونقيب الفلاحين، مؤكدا أن عدد الزراعيين فى مصر يعد بالملايين هم وأسرهم لذلك فالمسئولية علينا جميعًا كبيرة جدا ومن أجل الحفاظ على مصرنا الحبيبة فعلينا أن نحافظ على الاستقرار وهذا الإستقرار لن يأتى إلا بتكملة المسيرة واستكمال الإنجازات العملاقة التى تتم خاصة فى المجال الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية واستصلاح ملايين الأراضي الجديدة من أجل الأجيال القادمة، مؤكدا أن أبناء المحمودية جميعا قادرون على الحفاظ على بلدهم ولذلك سيخرجون جميعا للإدلاء بأصواتهم من اليوم الأول.