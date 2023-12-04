رواد موقع X يحتفلون بحميد الشاعري على طريقتهم الخاصة

تفاعل رواد موقع X (تويتر سابقا) مع هاشتاج حميد الشاعري خلال الأيام الماضيه، وذلك احتفالا بعيد ميلاد رائد موسيقى الجيل الكابو حميد الشاعري والذي يجتمع على حبه ومتابعته أجيال مختلفه من جميع الأعمار.

جيل التمانينات والتسعينات الذين شعروا بالنقله التي تسبب فيها حميد للموسيقى الحديثه، والأجيال الحاليه مواليد التسعينات والألفينات الذين يتابعوا حميد من خلال إعادة توزيعاته لأغانيه وموسيقاه النوستاليجا بالشكل المناسب للأجيال الجديده.

وتفاعل رواد X مع ما ينشره حميد الشاعري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى، بالإضافة إلى المسلسلات والأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة.

خاصة أن حميد يواصل العمل خلال مسيرته ويتعاون مع شباب الراب والاندر جراوند، ويقوم بتشجيعهم على العمل وتقديم أشكال الموسيقى التي تتناسب مع هذه الأجيال.

و تفاعل المتابعين كل بطريقته الخاصة مع عيد ميلاد حميد الشاعري، إذ قام كل شخص بالاحتفال مع الأغنية التي لديه معها ذكريات من أغاني حميد، وشهد موقع X تفاعل كبير على أغاني حميد المختلفة، إذ قام كل جيل باختيار الأغنية الأقرب له منذ الثمانينات، وحتى آخر أعماله.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاده كل عام في احتفالية مميزة وسط عائلته وأصدقائه والفانز الخاص به، بالإضافة لمشاركة متنوعة وكثيفة من نجوم الفن بالأجيال المختلفة، وذلك يوم 29 نوفمبر من كل عام.

دعم القضية الفلسطينية

يواصل الكابو حميد الشاعري دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال إعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وكان آخر ما كتبه حميد الشاعري، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "جملة" بكل لغات العالم هي: "يا عالم.. هناك قطعة أرض تباد عن بكرة أبيها اسمها غزة"، وكتب أيضًا: "سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية".