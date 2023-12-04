الأوقاف تكشف عن جهودها في مجالات عدة خلال 2023

أعلنت وزارة الأوقاف عن مجمل جهودها خلال العام الجاري، وأشارت إلى البرامج المتنوعة في العديد من المجالات ومنها دعم وصقل الطفل والدعاة فضلا عن دورها التوعوي، ودورها في إعمار بيوت الله عز وجل، فضلا عن دورها الاجتماعي.



وأوضحت - في تقرير نشرته اليوم الإثنين – أنه فيما يتعلق بجهود الوزارة في الدعوة خلال عام 2023 لنشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي الرشيد سيرت الوزارة 595 قافلة مركزية خلال عام 2023، من يناير إلى ديسمبر، فيما تم تنفيذ 719 أسبوعًا ثقافيًّا، حيث تم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية، وتم تنفيذ 18000 ملتقى بجميع المديريات خلال شهر رمضان.

القراءات والندوات العلمية

وفيما يتعلق بمجالس الإقراء والندوات العلمية، تم تنفيذ 8348 مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 3248 مجلس إفتاء وندوة إفتائية، و2293 مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين، على مستوى الجمهورية، 955 مجلس إفتاء للواعظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى تنفيذ 39870 درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد 1012مسجد على مستوى الجمهورية، وتم تم تنفيذ 52272 درسًا منهجيًّا، وتنفيذ 92 ندوة علمية بمساجد: (الإمام الشافعي بالقاهرة، المسجد الكبير بقليوب "الإمام شهاب الدين القليوبي"، مسجد الإمام السيوطي "رحمه الله" بأسيوط).

رمضان 2023

وفيما يتعلق بالأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان، تم تنفيذ 2234 درس السيدات خلال شهر رمضان المبارك،

108 سهرات رمضانية بهيئة قصور الثقافة، أما عن البرنامج الصيفي والتثقيفي للطفل فقد تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد 23000 مسجد على مستوى الجمهورية، بواقع 3 لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد، خلال فترة الصيف شهر 7، 8، 9، وبواقع 13573 مسجدًا في البرنامج التثقيفي باقي العام وذلك يوم الخميس من كل أسبوع.



وفيما يتعلق بالبرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، تم تنفيذ 5884 لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات، فضلا عن تنفيذ ندوات مشتركة مع الإعلام بواقع 90 ندوة.

وعن المبادرات أوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد 3148 ندوة في 787 مسجدًا على مستوى الجمهورية، ومبادرة حق الوطن بعدد 3148 ندوة في 787 مسجدًا على مستوى الجمهورية، وكان هناك مجلس قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في 300 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مبادرة اللغة العربية بعدد 4000 محاضرة.



وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله ( عز وجل ) وخدمة الوطن تم إنفاق أكثر من 67 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم إنفاقه في خدمة القرآن الكريم أكثر من 400 مليون جنيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفي إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال عام 2023م، حيث عقدت وزارة الأوقاف 219076 مقرأة خلال العام 2023، وهناك مجالس الإقراء على كبار القراء وعددها 18 مجلسًا، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر، وتم عقد 900 مجلسًا على مستوى الجمهورية، ومراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة وعددها 14 مركزًا، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر، والجمعة قبيل الصلاة، وقد تم عقد عدد 710 مجلسًا على مستوى الجمهورية، ومكاتب التحفيظ وتم عقد 102628 حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ومقرأة كبار القراء وتعقد 8 مرات شهريًّا، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر، وتم عقد 48 مقرأة.



وأشارت إلى أن هناك الأمسيات الابتهالية وتعقد 4 مرات شهريًّا، وتم عقد 48 أمسية ابتهالية خلال الفترة المذكورة، فضلا عن المسابقات القرآنية وبرنامج ختم القرآن بالمساجد الكبرى.



وأطلقت وزارة الأوقاف أحدث برامجها في خدمة القرآن الكريم برنامج "صحح قراءتك" من خلال مجلس تلاوة يومي بعد صلاة العشاء، ويتم من خلاله ختم القرآن الكريم تلاوة بالمسجد كل ستة أشهر، وتستهدف المرحلة الأولى 500 مسجد قبل نهاية 31/12/2023م وقد تم تطبيقها بالفعل في نحو مائة مسجد، وهناك مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" والتي ستنطلق في خمسة آلاف مسجد في عطلة نصف العام الدراسي، مستهدفة طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.



وعن جهود وزارة الأوقاف في مجال التدريب والتثقيف تم تنفيذ (385) دورة لأكثر من (46625) متدربًا، أما عن جهودها في مجال عمارة المساجد وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى افتتحت وزارة الأوقاف أكثر من (1150) مسجدًا، خلال العام الحالي 2023م، حيث تم افتتاح (1100) مسجد حتى يوم الجمعة 1/ 12/ 2023م، منها (863) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(237) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وجار افتتاح (15) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 8/ 12/ 2023م، كما سيتم افتتاح أكثر من (35) مسجدًا قبل نهاية 31/ 12/ 2023م، كما تم فرش أكثر من 2000 مسجد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه، وحصل 317 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، وقد وصل إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (11405) مسجد؛ بتكلفة تزيد على 15 مليارًا و504 مليون جنيه.

وعن جهود وزارة الأوقاف في البر وخدمة المجتمع، تم صرف أكثر من (527) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع، أما بشأن جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فتم عقد أول مؤتمر دولي حول الفضاء الإلكتروني في مجال الخطاب الديني بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م، ليصبح إجمالي عدد المؤتمرات الدولية التي تم عقدها ( 12 ) مؤتمرًا دوليًّا، وتم إطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني.



وأشارت الوزارة إلى إهداء (7136) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية، و(2977) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم،و تنفيذ (15) معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات، والطلبة والطالبات الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمعلمين والمعلمات والإداريين، وإقامة (14) معرضًا للكتاب لنشر الفكر المستنير، وتم تحقيق إيرادات بلغت (1502723) جنيهًا، وعقد (15) مجلسًا للحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) لقراءة كتاب الموطأ للإمام مالك (رضي الله عنه)، وتحقيق إيرادات بلغت (1502723) جنيها.



وعن الإصدارات العلمية أوضحت الوزارة أنه تم تأليف وترجمة ونشر (64) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (465) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا.



وفيما يتعلق بجهود وزارة الأوقاف في الرعاية الصحية ومستشفى الدعاة وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بمستشفى الدعاة من قوائم الانتظار ( 405 ) حالات، وإنفاق ما يزيد على (22،8) مليون جنيه على تطوير المستشفى.



وبشأن هيئة الأوقاف المصرية، فأعلنت تحقيق الهيئة قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال عام 2023م أكثر من 2 مليار و450 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 مليون جنيه عن عام 2022م بنسبة زيادة 13.9%.