الإثنين 04 ديسمبر 2023
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الدين لله

وزير الأوقاف: المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية دليل على تحضر الأمم

جريدة الدستور

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة،  وزير الأوقاف، أن الوزارة خصصت موضوع خطبة الجمعة القادمة عن الإيجابية في كافة شئون الحياة.

وأضاف الوزير أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تعطى انطباعا عن تحضر الأمم، لافتا إلى أن معنى صوتك أمانة يتطلب أمرين: أولًا أن تؤدي هذه الأمانة، وهذا لا يتم إلا بالمشاركة، وثانيا أن تعطي صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على التأكيد أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية هى قضية وعي في المقام الأول، وأن الوزارة تحث الجميع على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.

الدكتور محمد مختار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المشاركة في الاستحقاقات الدستورية خطبة الجمعة

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