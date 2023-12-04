الخميس.. شريف عبد المجيد يناقش أحدث مؤلفاته "احتمالات" بالمركز الدولي للكتاب

يشهد المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، مناقشة كتاب "احتمالات" للكاتب شريف عبد المجيد، الصادر مؤخرا عن سلسلة "الإبداع المسرحي" التابعة لهيئة الكتاب، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري، بمقر المركز بشارع 26 يوليو خلف دار القضاء العالي.

ومن المقرر أن يشارك في مناقشة الكتاب كل من الناقد الدكتور رضا عطية، والشاعر عبد الرحمن حبيب، على أن يدير النقاش الكاتب فتحي سليمان.

موضوع كتاب احتمالات

يدور كتاب "احتمالات" للكاتب شريف عبد المجيدـ حول سؤال افتراضي ماذا لو؟ حيث تبدأ الأحداث بوجود شخص يقتحم شقة بها رجل َأمراة في غرفة النوم.

ويتضمن الكتاب ثلاث نصوص مسرحية: "الوصية، كونشيرتو الزوجين والراديو، احتمالات"، ساخرا من التباسات اللحظة الراهنة، ومتوسلا بلحظات كافكاوية تكثف المتناقضات، وتلتقط لحظات ومواقف وشخصيات من الواقع والمتخيل، ناسجا دراما تستعين بالمحاكاة الساخرة، والرؤى الكابوسية والمفارقات الهزلية بمهارات واضحة تلوح فى حيوية الحوارات ورشاقة المجازات وخصوبة الخيال، راميا إلى هدف واضح لا يحيد عنه، وهو تحفيز القارىء إلى قراءة الواقع الحى في نصوصه، وقراءة النصوص فى ظل عبثية الواقع.

نبذة عن شريف عبد المجيد

وشريف عبد المجيد، قاص وسيناريست ومصور مصري من مواليد االقاهرة شارع الخليفة بالقاهرة القديمة، سبق وأصدر ستة مجموعات قصصية، أحدثها "بالحجم العائلي"، وكتاب مصور يوثق أحداث ثورة يناير عبر الرسم الجرافيتي تحت عنوان "أرض أرض... حكاية ثورة الجرافيتي" الذي فاز بجائزة أفضل كتاب فني عام 2012، فضلا عن "مقطع جديد لأسطورة قديمة، خدمات ما بعد البيع، فرق توقيت، جريمة كاملة، تاكسي أبيض، صولو الخليفة".

كما نظم معارض فنية للتصوير الفوتوغرافي ليعرض فيها أعماله الفوتوغرافية، وترشح لعدة جوائز في مجالي الفن والأدب، من بينها جائزة ساويرس لشباب الكتاب في القصة القصيرة عام 2008.