"احتمالات".. أحدث مؤلفات الكاتب شريف عبدالمجيد

“احتمالات”، عنوان أحدث مؤلفات الكاتب شريف عبد المجيد، ويضم الكتاب ثلاث نصوص مسرحية، والذي يصدر خلال أيام عن سلسلة الإبداع المسرحي، والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وكشف الكاتب السيناريست شريف عبد المجيد، لــ “الدستور” عن تفاصيل وملامح كتابه الجديد، مشيرا إلى أن: النص الذي تحمل المسرحيات عنوانه “احتمالات” يدور حول سؤال افتراضي ماذا لو؟ حيث تبدأ الأحداث بوجود شخص يقتحم شقة بها رجل َأمراة في غرفة النوم.

وتابع “عبد المجيد”: “يناقش الكتاب المسرحي “احتمالات”، هل السارق مدفوع من أحد الطرفين؟، هل هو حرامي تواجد بالصدفة؟، هل هما زوجان أم زوجة تخون زوجها؟، أم زوج يريد توريط زوجته ويشهر بها؟”.

وأوضح “عبد المجيد”: “من خلال فرقة مسرحية تعلق على الحدث وجعلنا نراه كل مرة في شكل مختلف. وهو نص يحاول أن يجرب بعيدا عن الشكل المسرحي التقليدي”.

واستطرد شريف عبد المجيد: "أن النص الثاني من كتابه المسرحي ”احتمالات"، والذي يضم ثلاثة نصوص مسرحية بعنوان “الوصية” عن فتاة عانس تعيش مع جثة أمها، ولديها إنكار لوفاة الأم وترتكب جريمة عندما تحاول صديقة الأم زياة البنت وأمها. وهو نص قديم تمت إعادة كتابته بشكل جديد".

ــ المسرحية الثالثة “كونشرتو الزوجين والراديو”

وعن النص الثالث في كتابه “احتمالات”، والمقرر أن يصدر خلال أيام عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، قال الكاتب القاص شريف عبد المجيد: المسرحية الثالثة في الكتاب بعنوان “كونشرتو الزوجين والراديو”، وتدور حول كاتب يفتقد الشغف ويتوقف عنه الإلهام وتطالبه زوجته، بالاستمرار في الكتابة الخضوع لشروط السوق. طلبات المنتجين لسداد الأقساط واستمرار الحياة.

يكتب شريف عبد المجيد نصوصه الثلاثة: "الوصية"، "كونشيرتو الزوجين والراديو"، و"احتمالات"، ساخرا من التباسات اللحظة الراهنة، ومتوسلا بلحظات كفكاوية، تثف المتناقضات، وتلتقط لحظات ومواقف وشخصيات من الواقع والمتخيل، ناسجا دراما تستعين بالمحاكاة الساخرة.

والرؤي الكابوسية، والمفارقات الهزلية، بمهارات واضحة تلوح في حيوية الحوارات، ورشاقة المجازات، وخصوبة الخيال. راميا إلي هدف واضح لا يحيد عنه، وهو تحفيز القارئ إلي قراءة الواقع الحي في نصوصه، وقراءة النصوص في ظل الواقع.

يشار إلي أن شريف عبد المجيد، صدر له من قبل العديد من الأعمال الإبداعية الأدبية نذكر من بينها المجموعات القصصية: “مقطع جديد لأسطورة قديمة ــ خدمات ما بعد البيع ــ فرق توقيت ــ جريمة كاملة ــ تاكسي أبيض ــ صولو الخليفة ــ بالحجم العائلي وغيرها.