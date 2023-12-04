أمن المنافذ: ضبط قضية تهريب.. و1870 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط قضية تهريب

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1870 ) مخالفات مرورية متنوعة.

- فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (220) أحكام قضائية متنوعة.

-فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط ( 9قضايا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.