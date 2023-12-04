الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ: ضبط قضية تهريب.. و1870 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

أمن
أمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

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حملات أمنية لضبط حائزى المخدرات والأسلحة في أسوان ودمياط

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أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط قضية تهريب

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1870 ) مخالفات مرورية متنوعة.

- فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (220) أحكام قضائية متنوعة.

-فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط ( 9قضايا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

تهريب مخالفات مرورية أمن المنافذ وزارة الداخلية تهريب البضائع

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