القاهرة الإخبارية: أكثر من 50 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تستعد لدخول غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن أكثر من 50 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تستعد لدخول غزة.

7 شاحنات وقود أمام معبر رفح

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن هناك أيضا 7 شاحنات وقود أمام معبر رفح استعدادا لدخول قطاع غزة.

وفي سياق متصل، طلب جيش الاحتلال من المدنيين مغادرة مساحات واسعة من قطاع غزة، بما في ذلك عدد من الأحياء في الأجزاء الجنوبية من القطاع، بعد أن استأنف هجومه العسكري هناك.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، طلب الجيش الاحتلال من الناس إخلاء عدة مناطق جنوب شرق خان يونس، وهي مدينة في جنوب غزة حيث بحث الكثيرون عن مأوى في الأسابيع الأخيرة.

جيش الاحتلال يطلب من الناس التحرك جنوبًا

وقال الجيش في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "من أجل سلامتكم، ندعوكم للانتقال إلى مراكز إيواء النازحين المعروفة في أحياء الفخاري، الشابورة، الزهور، وتل السلطان، ليس من الواضح عدد الأشخاص في غزة الذين يمكنهم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأن الكهرباء والوصول إلى الإنترنت لا يمكن الاعتماد عليهما بسبب الحرب".