"القاهرة الإخبارية": دبابات إسرائيلية تغلق طريق صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، أن هناك دبابات إسرائيلية تغلق طريق صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه بالكامل، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

توغلت عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرافات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، الإثنين، وتحديدا في بلدة القرارة بشمال مدينة خان يونس، وفق ما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وأكد أمين أبو هولي (59 عاما) أن عشرات الدبابات توغلت "على بعد كيلومترين" في بلدة القرارة، في حين قال معاذ محمد (34 عاما) إن الدبابات "تتواجد على جانبي طريق صلاح الدين وتغلقه بالكامل"، وهو الطريق الواصل بين شمالي القطاع وجنوبه.