"القاهرة الإخبارية": إصابة 5 فلسطينيين فى اقتحامات مخيم قلنديا

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 5 فلسطينيين باقتحامات مخيم قلنديا، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل.

اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواطنا على الأقل أصيب بالرصاص الحي، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، إثر عملية الاقتحام.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحم الاحتلال مقر محافظة القدس في مخيم قلنديا، وعددا من المحلات التجارية في طريق المطار.