الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحمد رزق وسيد رجب يُشاركان في جنازة أشرف عبدالغفور

نجوم الفن
نجوم الفن

وصل الفنان سيد رجب والفنان أحمد رزق، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل أشرف عبدالغفور وسط حضور عدد من نجوم الفن.

تشيع جنازة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وكان قد توفى الفنان أشرف عبد العزيز، مساء أمس الأحد، إثر حادث سير أليم على طريق اسكندرية الصحراوي، وكانت زوجته فاطمة، برفقته بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرى محاولات إسعافهما وبمجرد دخول المستشفى لفظ  أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة  وتوفي عن عمر يناهز الـ81 عامًا.
ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على نعى الفنان أشرف عبد الغفور، من خلال صفحاتهم وحساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام.

يذكر أن الفنان أشرف عبدالغفور ذو قيمة فنية كبيرة، ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبدالسلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلًا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبدالغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

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سيد رجب أحمد رزق اشرف عبدالغفور الفنان الراحل أشرف عبدالغفور جنازة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

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