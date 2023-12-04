الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أثرياء شكّلوا عالمنا" على شاشة "الوثائقية" ديسمبر 2023

الوثائقية
الوثائقية

أعلنت  قناة "الوثائقية" عرضها، خلال شهر ديسمبر، السلسلة الوثائقية "أثرياء شكّلوا عالمنا"، التي ترصد تأثير رجال الأعمال الأثرياء في ميزان القوى السياسية للعالم.

قناة الوثائقية

وتغوص السلسلة الوثائقية في تفاصيل صعود هؤلاء الأثرياء إلى القمة، أمثال: بيل جيتس، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرج، وإيلون ماسك، مسلطة الضوء على سر قوتهم التي منحتهم تأثير الكلمة، حتى أصبحت تصريحاتهم ذات أهمية ربما أكثر من بعض قادة دول العالم الأول.

"القاهرة.. تجميل وجه العاصمة" على شاشة "الوثائقية" ديسمبر 2023

كما تغوص في تفاصيل حياة هؤلاء الأثرياء، حيث نرى مدى نفوذهم وقدرتهم على تحريك الأسواق المالية التي تغير مسار التاريخ أحيانًا، وتشكل- من جديد- جغرافية بعض البلدان.

الوثائقية قناة الوثائقية ديسمبر رجال الاعمال

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