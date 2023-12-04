الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"القاهرة.. تجميل وجه العاصمة" على شاشة "الوثائقية" ديسمبر 2023

تجميل وجه العاصمة
تجميل وجه العاصمة

تعلن قناة "الوثائقية"، عن إنتاجها وعرضها، خلال شهر ديسمبر 2023، الفيلم الوثائقي "القاهرة.. تجميل وجه العاصمة"، الذي يوثق لمراحل تحديث العاصمة المصرية، التي بدأت منذ عام 2014 وما زالت مستمرة حتى الآن.

قناة الوثائقية

الفيلم يرصد كذلك جزءا من تاريخ القاهرة في حقب مختلفة، ويبرز كيف أسهمت بعض مشروعات التطوير الجارية في إعادة البريق إلى بعض المناطق والأحياء التي طالها الإهمال خلال العقود الماضية، كما يرصد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والعوائد السياحية المنتظرة لتلك المشروعات على صعيد العمارة والعمران.

القاهرة الوثائقية قناة الوثائقية ديسمبر الفيلم الوثائقي

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