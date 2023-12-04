"خالٍ من فيروس سى" على شاشة "الوثائقية" ديسمبر 2023

تعلن قناة "الوثائقية" عن إنتاجها وعرضها، خلال شهر ديسمبر 2023، الفيلم الوثائقي "خالٍ من فيروس سي"، الذي يوثق قصة مصر الملهمة في القضاء نهائيًا على فيروس سي.

قناة الوثائقية

ويرصد الفيلم رحلة التحول من صدارة الدول التي تعاني المرض، إلى أول بلد على مستوى العالم يحقق "المستوى الذهبي" في القضاء عليه، بشهادة منظمة الصحة العالمية.

ويسلط الفيلم الضوء على قصة انتشار فيروس سي في مصر خلال عقود ماضية، حتى بدأت القيادة السياسية، منذ عام 2014، خطة التخلص من هذا الفيروس من خلال كثير من الخطوات على الأرض، وصولًا إلى الإنجاز الأكبر في عام 2018، وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي.

كما يشرح الفيلم تفاصيل تعرض لأول مرة عن أكبر مسح طبي في تاريخ القطاع الصحي في العالم، الذي شمل ملايين المصريين في أثناء فترة التحقق من أعداد المصابين بفيروس سي، ووضع الخطط العلاجية لهم.