الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أهم مبادرات "تنظيم الاتصالات" للمستخدمين من ذوي الهمم

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضمان سهولة نفاذية المستخدمين من ذوي الهمم إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءًالا يتجزأ من نسيج المجتمع ، حيث أطلق الجهاز خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الانترنت "https://tra.gov.eg" يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، وإيمانًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأهمية تمكين ذوي الهمم من الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي تيسر الأمور الحياتية بالإضافة إلى النواحي الإنتاجية في العمل.

"تنظيم الاتصالات" يحصل على شهادة الأيزو في نظام تأمين المعلومات "27001"

وأقر الجهاز إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من ذوي الهمم بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.

كما وجه الشركات العاملة بالسوق بإعطاء الأولوية للمستخدمين من ذوي الهمم في إنهاء كافة تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار، وتهيئة أفرع ومنافذ الشركات طبقًا للكود الهندسي المصري ليناسب احتياجات ذوي الهمم. 

وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وجه الجهاز شركات المحمول بتقديم مزايا للمستخدمين من ذوي الهمم خلال شهر ديسمبر الجاري بحصولهم على ضعف الباقة عند شراء خط محمول جديد، وإعفائهم من المصاريف الإدارية عند استخدام المحافظ الالكترونية للمحمول في سداد فواتيرهم المستحقة بمختلف المرافق، أو الحصول على كاش باك من قيمة المصاريف الإدارية يمكن استخدامها في خدمات المحافظ الالكترونية.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ذوي الهمم خدمات الإتصالات الإنترنت اليوم العالمي لذوي الهمم

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