رئيس تنظيم الاتصالات يلتقى نظراءه من دول الإمارات والسعودية وفرنسا وأمريكا

عقد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تبادُل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي مع هيئات تنظيم الاتصالات، بما ينعكس على تطور سوق الاتصالات المصرية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والمنعقد بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023.

والتقى المهندس حسام الجمل كلا من المهندس ماجد المسمار رئيس هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، وجيلاس برجانت رئيس الهيئة الوطنية للترددات بفرنسا، وجيسيكا روسنورسيل رئيس الوكالة الفيدرالية للاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد بحثت اللقاءات تعزيز التعاون في مجال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات البشرية في مجال الاتصالات، كما ناقشت سبل رفع رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وكيفية الاستغلال الأمثل للترددات في التكنولوجيات الحديثة، حيث تمت مشاركة الأفكار والتجارب الخاصة بالقضايا المشتركة بين كافة الأطراف.

في سياق متصل، المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، ألقى كلمة مصر بالنيابة عن مجموعة الدول العربية، وذلك في الجلسة العامة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث أكد دعم مصر الكامل وتضامنها مع الموقف الفلسطيني ورفضها التام قطع وسائل الاتصالات والإنترنت وتدمير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في قطاع غزة، ما يهدد حماية وأمن المدنيين المتواجدين داخل القطاع.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والمنعقد بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023.