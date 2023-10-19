الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل إطلاق جهاز تنظيم الاتصالات مبادرة "سايبر مصر 360"

القومي لتنظيم الاتصالات
القومي لتنظيم الاتصالات

أطلق المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مبادرة سايبر مصر 360، والتي تحتوي على مجموعة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي تدعم أهداف الاستراتيجية، وتقدم خارطة طريق لكيفية تحقيق رؤية الدولة للأمن والتقدم في العصر الرقمي.

يأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية لمواجهة المخاطر السيبرانية في كافة قطاعات الدولة، وتأمين البني التحتية للمعلومات وتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي والاهتمام بالأمن السيبراني.

بناء إطار تشريعي متكامل

تهدف المبادرة إلى تعزيز أمن الفضاء السيبراني ومكافحــة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية وأمن المعلومات.

مبادرة الحوكمة وتعزيز الشراكة الوطنية

تهدف المبادرة الى الارتقاء بالأمن السيبراني ويقلل من المخاطر ويعزز الثقة فيه ويعمل على خلق شراكة وطنية بيـن الأجهـزة الحكوميـة والقطـاع الخـاص ومؤسسـات الأعمـال والمجتمـع المدنـي لتنفيـذ الأهداف الموضوعة والإجـراءات ذات الصلـة.

بالإضافة إلى التعـاون والتنسـيق علـى المسـتوي الوطنـي بيـن شـركاء اتاحـة وتشـغيل البنـي التحتيـة فـي القطاعـات الحيويـة ومقدمي الخدمـات، بمـا يحافــظ علــى مصالــح الدولــة العليــا ويســهم فــي نهضتهــا وازدهارهــا ورخاءها. للمزيد

مبادرة بناء دفاعات سيبرانية قادرة على الصمود

تهدف المبادرة الى التصدي للهجمات السيبرانية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر وحماية البنى التحتية والأنظمة والشبكات والبرامج ضد أي تهديدات أو هجمات سيبرانية.

 

وزير الاتصالات: مكتب بريد "drive Thru" بمدينة نصر هو الأول من نوعه فى مصر

 

مبادرة تعزيز التعاون الدولي

تهدف المبادرة إلى التنسيق مــع المنظمــات الدوليـة والمنتديات العالمية التخصصية والتجمعـات الإقليمية ويشـمل تنسيق المواقف وتبـادل الخبـرات فــي مجــال أمــن الفضــاء الســيبراني ومكافحــة الجرائــم الســيبرانية العابرة للحدود والاسترشاد بالخبـرات والتجـارب والبرامـج الدوليـة ذات الصلـة.

مبادرة تغيير ثقافة المجتمع فيما يخص الأمن السيبراني

تهدف المبادرة الى رفع الوعي المجتمعي به وبالخدمـات الإلكترونية المؤمنـة المقدمة للأفـراد والمؤسسـات، والتعريف بأهميـة الأمـن السـيبراني لحمايـة تلـك الخدمـات مـن المخاطـر بالإضافة إلى إطـلاق برامـج حمايـة الأطفـال والنـشء علـى الإنترنت كما تهدف المبادرة أيضا الى بناء القدرات وتنمية المهارات لمختلف الفئات في مجال الأمن السيبراني وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الحديثة لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة وتحقيق بيئة رقمية آمنة تسهم في تحقيق التنمية والازدهار الشامل. للمزيد

 

مبادرة تشجيع البحث العلمي وتعزيز الابتكار والنمو

تهدف المبادرة الى دعـم التعـاون بيـن الجهـات البحثيـة والشـركات الوطنيـة، خاصة في مجال تحليل البرمجيات الضارة المتقدمـة، وتحليل الأدلة الرقميـة وتطويـر أجهـزة وأنظمـة تأميـن النظـم والشـبكات، ومجـال حمايـة البنـي التحتيـة للاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات، ومجـال تأمين الحواسـب السـحابية والتشـفير والتوقيـع الالكتروني، وحماية قواعـد البيانـات الكبـرى ومجـال تقنيـات الـذكاء الاصطناعي وانترنـت الأشياء. 

وتعد هذه المبادرات بمثابة خطوة أولى لتحقيق هذه الرؤية، ومن المتوقع إطلاق مبادرات إضافية في ظل استمرار تطور المشهد السيبراني.

أطلق المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبادرة سايبر مصر 360 الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى

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