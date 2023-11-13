"تنظيم الاتصالات" يحصل على شهادة الأيزو في نظام تأمين المعلومات "27001"

حصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة الأيزو 27001 في نظام تأمين المعلومات في مجالي الأمن السيبراني والتحول الرقمي داخل المؤسسة، وذلك بالتعاون مع شركة JAS-ANZ، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق المعايير الدولية في كافة آليات عمله المؤسسي وعلى رأسها تأمين تداول المعلومات عبر الشبكات والنظم المعلوماتية والبنية التحتية للاتصالات، وتوفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات، وتعزيز استراتيجية الأمن المعلوماتي، بما يسهم في دعم تصنيف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولي وماله من أثر إيجابي على تعزيز المناخ الاستثماري في ظل بيئة اتصالات مؤمنة وفقًا للمعايير الدولية.

هذا وتُعد شهادة الأيزو 27001 هي المعيار الأعلى عالميًا في مجال تأمين تداول المعلومات، وتمنح للمؤسسات التي تستوفي معايير صارمة في تأمين تداول وحماية المعلومات والبيانات المهمة.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حصل على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري في ديسمبر 2021 وتم منحها للجهاز للعام الثاني على التوالي في 2022، وذلك ضمن استراتيجية الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولي ومن خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، كان قد حصل على المركز ٢٣ في التصنيف الدولي في مجال الأمن السيبراني GCI التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ITU لعام 2021 من إجمالي ١٩٣ دولة حول العالم.

كما حصل على جائزة أفضل كيان مؤثر في الأمن السيبراني لعام 2022 في المؤتمر الرابع للأمن السيبراني بتونس، وحصل أيضًا على المركز الأول في المناورة السيبرانية العاشرة للمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، هذا بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس المجموعة الدراسية ١٧ للأمن السيبراني بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-SG17) ممثلا عن أفريقيا.

