الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وصول إيهاب فهمى وعمرو الليثى إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على أشرف عبدالغفور

جنازة أشرف عبدالغفور
جنازة أشرف عبدالغفور

وصل الفنان إيهاب فهمي والإعلامي عمرو الليثي، اليوم الإثنين، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل أشرف عبدالغفور.

تشيع جنازة الفنان أشرف عبدالغفور، اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

وكان قد توفى الفنان أشرف عبدالغفور، مساء أمس الأحد، إثر حادث سير أليم على طريق إسكندرية الصحراوي، وكانت زوجته فاطمة، برفقته بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرت محاولات إسعافهما، وبمجرد دخول المستشفى لفظ أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة  وتوفي عن عمر يناهز الـ81 عامًا.

"المتحدة" تنعي أشرف عبدالغفور


ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعى الفنان أشرف عبدالغفور، من خلال صفحاتهم وحساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام".

يذكر أن الفنان أشرف عبدالغفور ذو قيمة فنية كبيرة، ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا، ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده شخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبدالسلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية)، وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلًا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبدالغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

الفن عمرو الليثي اشرف عبدالغفور الفنان الراحل أشرف عبدالغفور مسجد الشرطة

مواد متعلقة

رئيس الجالية المصرية بألمانيا يحث المصريين على المشاركة في الانتخابات (فيديو)

أبناء الجالية بجدة يدعمون المرشح عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

"تحيا مصر".. الجالية المصرية فى باريس تدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (فيديو)

حشود الجالية المصرية فى الرياض تصوّت بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

مشاركة كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى الأردن للإدلاء بأصواتهم

انتخابات الرئاسة.. المصريون فى كييف يدلون بأصواتهم (صور)

توافد أبناء الجالية المصرية أمام اللجان الانتخابية فى الجزائر حاملين أعلام مصر (صور)

توافد أبناء الجالية المصرية فى هولندا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (صور)

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

أسبوع الإثارة في الدوري الإنجليزي.. الصحف العالمية تتناول فرحة كلوب وغضب هالاند

أخبار الظهيرة| دبابات الاحتلال تتوغل فى جنوب غزة.. ووثيقة سرية إسرائيلية تكشف خطة نتنياهو لإبادة الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة