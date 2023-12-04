"يتكون من 12 مركبة مدرعة".. الرئيس السيسى يتفقد جناح مجمع الصناعات الهندسية بمعرض إيديكس 2023

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجنحة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، يرافقه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، وعدد من الوزراء.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من مدير المركبات في جناح مجمع الصناعات الهندسية اللواء أركان حرب عصام عبد الخالق الشيخ، الذي بين أن الجناح يتكون من 12 مركبة مدرعة، وتم تصميم جميع المركبات بمجمع الصناعات الهندسية، كما تمت مراعاة التنوع في المواصفات الفنية والتكتيكية، بما يتلاءم مع المتطلبات المختلفة للقوات المسلحة.

المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.

يذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 يقام في دورته الثالثة، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس السيسي، والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، تحت رعايته، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.